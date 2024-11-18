23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市忠孝東路一段昨(17日)上午傳出公車追撞死亡事故，一名50歲林姓女子過馬路時，遭被推撞的公車撞上、當場捲入輪下，經送醫搶救後宣告不治死亡。而後方肇事、追撞前車的大有巴士23歲謝姓女駕駛事後被網友爆料出態度不佳、開車技術差等黑歷史。對此，大有巴士同事回應，謝女平時很正常、相處融洽，沒有什麼奇怪的地方，事發後已遭公司停派，「大有巴士也很感到遺憾，跟家屬說聲抱歉。」

▲謝女負責早上第二班公車，每天清晨5點多就到班發車。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，當時大都會客運陳姓駕駛(54歲)從路口轉彎，並停下禮讓斑馬線上的行人通過，未料後方的大有巴士卻突然猛力追撞，導致大都會客運遭推撞向前，一名女行人當場遭捲入輪下慘死，事故還波及另輛計程車。

▲謝女昨駕車追撞前方大都會公車，導致一名女行人捲入車底慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

在事故發生後，網友在臉書社團爆料大有巴士23歲謝姓女駕駛黑歷史，直指謝女開車時全程身體前傾，看起來相當緊張，甚至連靠站都靠不好，技術相當新手；此外，還有乘客也指出，謝女開車時脾氣暴躁，只要有機車或汽車靠近謝女的路線，她就會失控大罵，甚至乘客若沒按鈴下車，謝女還會嗆「你當我計程車阿？」離譜行徑令許多民眾拒搭212(謝女所駕駛的212路公車)。

▲大有巴士同事說明平時謝女工作情況，表現均正常。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪大有巴士總站，與謝女共事的同事表示，謝女年紀輕輕，與同事相處都很愉快，沒有什麼奇怪的地方，平常上下班若有開車上的問題，也會請教資深前輩；對於謝女容易「路怒」一事，同事未正面回應，僅表示「能夠理解」，「公車路況很複雜，有時候明明開得好好的，鄰車就是會突然轉過來，這個都是有的。」

針對乘客控訴服務態度差一事，同事也回應，現在幾乎大部分的乘客都是這樣，一上車就會開始玩手機，到站要下車也沒按鈴，若司機讓他下車了，出問題怎麼辦，「也許(謝女)並不是情緒上怎麼樣，只是口頭聲音比較大，大車噪音也多，大聲了一點這樣，乘客覺得你兇，這應該是彼此沒有互相去理解對方的狀況。」

該名同事說，謝女開早上第二班的車，平時清晨5點多就會到班，若上班有空檔，資深前輩也都會教導開車技術、以及需要注意的細節，此次為何會發生追撞事故，原因恐怕只有謝女本人才知道；在事故發生後，公司已經將她暫時停派，看後續處理情形如何再做進一步處置，「對於這次事故，公司也是很遺憾，跟家屬說聲抱歉，既然事情已經發生，大有巴士會最誠心誠意處理後續事宜。」

▼肇事的謝姓女駕駛遭網友爆料開車技術差、脾氣不佳。（圖／記者黃彥傑翻攝）