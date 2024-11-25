人妻精神出軌遇暴力男！小王街頭狂刺險奪命　認了挽回無望動殺機



▲宿男刺殺女友後自戕但並未逃離現場遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

今天11時許北市內湖區聯發科公司大樓前瑞光路爆發一起情殺案！癡戀蔡女的宿男（52歲）糾纏女友未果，有家室的女友堅持跟他分手，當小王的宿男居然拿出預藏的折疊刀猛刺蔡女胸口腹部兩刀，由於用力太猛導致蔡女當場大量出血倒臥血泊中、沒有呼吸心跳，經緊急送往內湖三總醫院，目前仍在加護病房觀察、尚未脫離險境。

宿男刺殺女友後也持刀朝左胸刺了一刀，經送國泰醫院治療目前傷勢穩定，警方證實、宿男涉犯殺人未遂罪嫌，下午經醫師評估可出院，內湖警方已經完成警詢筆錄，宿男坦承遭女方提告傷害、家暴等罪嫌，且事後疏離他，認為蔡女「存心搞他」，因此上午10時約蔡女到瑞光路談判，雙方蹲坐在路旁花圃聊了一小時後，因認為無法挽回舊情，暴怒持刀殺傷前女友。

據了解：蔡女已婚去年與宿男交往，蔡女自稱這段戀情是「精神出軌」，去年7月起，宿男經常因細故毆打蔡女，甚至連蔡女到髮廊剪劉海等太久，都會遭宿男抓頭髮撞牆，蔡女雖然曾打110報警求助，但每次都因心軟未能堅持提告，但宿男暴力行為卻逐漸加劇，後來蔡女只好向內湖警方報警提告傷害、家暴等罪嫌，並聲請保護令。

但警方在25日宿男持刀行凶案發生後清查過往資料，發現蔡女報案後有申請保護令紀錄，但卻沒有核發報護令的執行紀錄，經查發現蔡女開庭時又因「一時心軟」撤銷保護令申請需求，導致這名恐怖情人宿男肆無忌憚繼續糾纏。

更誇張的是，宿男本身經濟狀況並不優渥，不僅租屋住在內湖舊公寓頂加套房，還有欠繳健保費紀錄，甚至連自己戶籍都掛在士林戶政所，宿男今天下午在醫院接受警方偵訊，坦承因「被分手」找蔡女談判，並因對方堅持分手才會持刀傷人，警方預計深夜將他依涉犯殺人未遂罪嫌移送士林地檢署複訊。





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