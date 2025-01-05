馬文君轟賴清德比Taiwan染指國軍　總統府還原真相：弟兄主動提議

▲總統賴清德與國軍弟兄一起比出「Taiwan」手勢。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日視察海鋒第一大隊以及陸軍清泉崗營區新建營舍，在清泉岡營區中，賴清德與同樣喜愛棒球的國軍弟兄，一起在棒球衣前合影，並比出「Taiwan」手勢；國民黨立委馬文君則認為，這是用棒球「染指國軍」，批評賴清德蹭過頭。對此，總統府發言人郭雅慧還原當天現場狀況，是熱愛棒球的國軍弟兄主動提議，以「Taiwan」手勢合影。

郭雅慧表示，賴清德前往視察清泉岡營區新建營舍，遇到喜愛棒球的國軍弟兄，房間掛滿棒球衣，並向賴清德依序介紹自己的收藏，牆壁上不只有上一屆經典賽的台灣隊球衣，還掛上國軍弟兄利用休假期間到洲際棒球場一起看球的照片。介紹完之後，國軍弟兄隨即邀請賴總統，在球衣上留下簽名，並一起比出「Taiwan」手勢，在棒球衣前合影留念。

針對馬文君所稱賴清德用棒球染指國軍、蹭過頭等評論，民進黨立委王定宇則認為，「Taiwan」手勢象徵的是對國家的光榮感，國家隊在國際賽場上爭取榮耀，不分族群、不分政治立場的台灣人，團結一致為國家隊加油，「Taiwan」手勢是台灣人的共同記憶與文化符碼，馬文君硬要上升到政治層面，進行政治攻防，相當牽強。

王定宇說，連代表國家光榮感的手勢，馬文君也要批評，若不是自我閹割，那到底是在怕什麼？說出「蹭國軍」這種荒謬的言論，是不曉得賴清德是三軍統帥嗎？他指出，日前立法院審查國防預算，馬文君對於刪減或凍結潛艦國造預算毫不手軟，現在又把國軍當成政治攻防的籌碼，實在荒謬。

事實上，觀察馬文君的社群媒體貼文下的網友留言，會發現不少網友也反過來批評馬文君才是「把國軍當玩具」，也有網友認為，賴清德的資深體育迷身份眾所皆知，馬文君用棒球議題打賴清德，真的有想清楚嗎？