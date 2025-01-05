諷刺黃國昌！律師林智群「踢鐵板狂道歉」　下秒又氣到開嗆

▲黃國昌84歲父親日前過世。（圖／CTWANT提供）

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民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌近日為了前黨主席柯文哲的案情，頻頻出現在鏡頭前，日前他被發現沒刮鬍子、面容憔悴，遭到民進黨支持者、議員苗博雅等人諷刺在「博同情」，律師林智群也脫口，「服喪嗎？」4日黃國昌透露父親已過世，苗博雅立刻發文致歉「即使言者無心，但聽者有意。講話傷到人，我誠懇致歉。」林智群也跟著道歉，卻依舊受到小草攻擊，氣得他再次開嗆反擊。

黃國昌3日開記者會時，稱1月11日要舉辦集結活動、號召支持者上街和民進黨政府「釘孤枝」，他露面時滿臉鬍渣，被綠營藉此大做文章，律師林智群表示，「交保就謝謝法官，羈押就要還你司法正義？」甚至嘲諷：「黃國昌今天開記者會沒刮鬍子，服喪嗎？上皇還在呢！」

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▲林智群嘲諷黃國昌沒刮鬍子是在服喪，後證實黃國昌父親確實於近日過世。（圖／林智群臉書）

黃國昌4日發文透露父親近日過世，林智群昨下午致歉，解釋自己說的服喪是指柯文哲，「昨天看到黃國昌開記者會沒刮鬍子，說他是不是在幫阿北服喪，阿北還在呢！剛剛看到黃國昌發文，原來他父親去世，謹向黃國昌表示歉意，請節哀。」

小草見狀到林智群的社群下留言開轟「難道不怕小孩長大，知道自己的父親如此道德低落嗎」，林智群不滿再發文反嗆「我講錯話，我道歉。小草挺貪污，都不用道歉喔？燦哥貪污起訴，沒人支持他，阿北貪污起訴，民眾黨、小草不離不棄。法院周圍不能集會遊行，就算是國民黨的政治人物貪污罪開庭，也沒有動員支持者到法院外面抗議喔！」批評民眾黨真的是沒下限。

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