快訊／苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」：祝黃老先生功德圓滿

▲苗博雅道歉了。（資料照／記者袁茵攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨代理主席、立委黃國昌日前因為臉色憔悴、沒刮鬍子，遭到部分網友攻擊「賣慘」，台北市議員苗博雅更在節目上嘲諷。事後真相出爐，黃國昌是因為父親過世，苗博雅因而遭到洗版，她也為此在臉書上發文道歉了。

苗博雅在臉書上以「即使言者無心，但聽者有意。講話傷到人，我誠懇致歉」為題發文，指稱4日整天忙家事，剛剛打開手機才發現，黃國昌公開宣布父喪的消息。

苗博雅說，前幾個月她的外婆往生，因此對於任何人的至親仙逝感同身受，「在此誠心遙祝黃老先生功德圓滿、無牽無掛、往生極樂。」

苗博雅提到，她2日在政論節目的評論，因為不曉得黃國昌的父親仙逝，純就公領域事件（柯文哲涉弊案的反應）評論黃國昌立委，對於黃國昌的私領域事件一無所悉，「在4日消息公布後，造成無法預知的紛擾，確有不妥。」

「在此向黃國昌立委，以及社會大眾致歉。」苗博雅說，評論時政有許多方式，她未來發言會更謹慎。苗博雅提到，話沒說好、有錯就認，社會對她的評論她都會接受，「政治理念可以不同，人性關懷不分黨派。新政治要言行一致，不要跟其他人比爛。」

不過，苗博雅也點名，某些匿名側翼網軍刻意錯置時序，讓人誤以為苗博雅明知黃老先生仙逝而嘲弄黃立委，連帶導致部分媒體錯誤報導，「這要請大家幫我澄清誤會，不要讓假資訊變成滋長更多仇恨的溫床。」