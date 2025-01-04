嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎，上皇還在呢」　律師道歉了：請節哀

▲嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎，上皇還在呢」，林智群道歉了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押，代理主席黃國昌3日舉辦記者會，號召支持者11日走上街頭抗議「釘孤枝」。律師林智群看了記者會報導後，發現黃國昌鬍子沒刮、臉色憔悴，忍不住開酸「服喪嗎？上皇還在呢」，不料黃國昌4日公布父親過世的消息，讓他立刻在臉書發文道歉。

黃國昌3日率領民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團成員舉辦記者會，表示將在1月11日舉辦「還我司法正義，人民怒吼集結」活動，號召支持者走上街頭，要和總統賴清德、民進黨政府「釘孤支」，他說，「1月11日的司法節，是人民站出來對民進黨、對賴清德發出怒吼集結的一天。」

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針對黃國昌號召民眾上街、要求討回司法正義，林智群3日在臉書表示，「自家的黨主席被羈押，馬上宣布要在司法節辦活動，說什麼還我司法正義，『交保就謝謝法官，羈押就要還你司法正義？』原來司法正義與否，是看民眾黨高興不高興嗎？」

林智群還說，「要不要每個法院都設置一位民眾黨黨委書記來監督司法，踐踏司法的，不就是你們這些一直把司法案件講成政治迫害的人，與其辦這種活動，還不如叫橘子回來，活動要不要每個人發一個橘子啊」，他接著還在留言處嘲諷，「黃國昌今天開記者會沒刮鬍子，服喪嗎？上皇還在呢！」

▲林智群道歉原文。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

沒想到黃國昌4日證實，他的父親日前過世，享壽84歲，他和全家人一起下跪送別，謝謝父親用盡了一生的辛勞，無論面對再艱難的困厄，都要讓他們好好長大，帶給他們滿滿的愛，身為人子，心中只有滿滿的感恩與愧疚，也真正理解子欲養而親不待的椎心之痛，「謝謝爸爸，您是我心中永遠的英雄」。

對此，林智群4日發文向黃國昌道歉，表示看見黃國昌3日在記者會上沒刮鬍子，嘲諷對方是不是在幫柯文哲服喪，他剛剛才知道黃國昌的父親去世，「向黃國昌表示歉意，請節哀」，對於網友抨擊不應該言語霸凌、做人應該留口德等，他也一一回覆「我確實不知道他父親去世，這個話確實不對，應該檢討」

說，「昨天看到黃國昌開記者會沒刮鬍子，說他是不是在幫阿北服喪，阿北還在呢！剛剛看到黃國昌發文，原來他父親去世，謹向黃國昌表示歉意，請節哀。」不少網友批評他身為知識分子卻格調低，做人要留點道德，林智群也一一回應，「這個話確實不對，應該檢討」。