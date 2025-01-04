　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

特斯拉Cybertruck爆炸案　死者是現役「綠扁帽」特戰

▲▼特斯拉cybertruck爆炸。（圖／路透社）

▲特斯拉Cybertruck爆炸。（圖／路透社）

文／中央社

美國軍人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）今年元旦在拉斯維加斯一家飯店外的車內輕生，車子隨後爆炸。調查員今天說，他留下遺言稱這場爆炸是為美國種種弊端敲警鐘。

▲▼美國軍人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）今年元旦在拉斯維加斯一家飯店外的特斯拉cybertruck內輕生。（圖／路透社）

▲利弗斯伯格在美國陸軍服役的證件。（圖／路透社）

美聯社報導，37歲的利弗斯伯格是俗稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊成員，他還在手機留言中寫道，他必須從心裡「清掉…我失去的弟兄們，把自己從我奪走的人命重擔中解脫出來」。利弗斯伯格自2006年起服役於陸軍，曾兩度被派到阿富汗。

有關當局今天公布他所寫的一封信，他在信中說：「這不是恐怖攻擊，而是一記警鐘。美國人只會關注大場面和暴力。沒什麼比一場煙火和炸藥的驚人表演更能傳達我的觀點。」

▲▼美國軍人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）今年元旦在拉斯維加斯一家飯店外的特斯拉cybertruck內輕生。（圖／路透社）

▲利弗斯伯格的護照。（圖／路透社）

這場爆炸造成7人輕傷，案發地點川普國際飯店（Trump International Hotel）幾乎未受損。有關當局表示，利弗斯伯格是單獨犯案。

利弗斯伯格的信件涵蓋許多主題，包括對政治不滿、社會弊病、烏克蘭戰爭等國內外議題。他在一封信中說，美國「病入膏肓，走向崩潰」。

▲▼美國軍人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）今年元旦在拉斯維加斯一家飯店外的特斯拉cybertruck內輕生。（圖／路透社）

▲特斯拉Cybertruck炸毀後殘骸。（圖／路透社）

與此同時，助理警長柯倫（Dori Koren）說，電動車大廠特斯拉（Tesla）工程師正協助調查員從利弗斯伯格駕駛的Cybertruck擷取資料，包括他從科羅拉多州經新墨西哥州、亞利桑那州到拉斯維加斯的充電站路徑。

調查員仍在努力釐清利弗斯伯格是否企圖利用特斯拉和與前總統川普同名的飯店來表達政治觀點。

執法官員說，利弗斯伯格對川普沒有惡意。利弗斯伯格在他留下的信件中提到，美國必須團結支持川普和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

派駐拉斯維加斯的美國聯邦調查局（FBI）探員伊凡斯（Spencer Evans）今天說：「雖然這起事件比平常更受關注且轟動，但最終看來是一場輕生悲劇，涉及一名深受創傷後壓力症候群（PTSD）等問題困擾、功勛彪炳的沙場老兵。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全球最長壽！日本116歲奶奶辭世「長壽秘訣曝光」　每天必喝這
FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在
快訊／北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布
花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因
快訊／新竹工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中
快訊／新莊男左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

特斯拉Cybertruck爆炸案　死者是現役「綠扁帽」特戰

最後一次飛行...T-1松鴉鷹退役　獨自飛往「飛機墳場」

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

特斯拉Cybertruck爆炸案　死者是現役「綠扁帽」特戰

最後一次飛行...T-1松鴉鷹退役　獨自飛往「飛機墳場」

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

軍武熱門新聞

最後一次...T-1松鴉鷹飛往「飛機墳場」

特斯拉Cybertruck爆炸　死者是現役「綠扁帽」特戰

美軍援烏克蘭800億　提供防空系統、無人機

山東艦在台灣東部遭電磁干擾

曝光解放軍VN-17重型步兵戰車！

金正恩祝普丁「新年快樂」

亞塞拜然客機疑遭俄防空系統擊落　IATA籲徹查

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

陸特種艦就位暗示核潛艇數量大增

解放軍「艦載預警機」KJ-600首飛

海底電纜斷了　疑「影子艦隊」出手破壞

中國航母研究高官再傳貪汙落馬

美軍第9艘核潛艦進駐珍珠港

以色列否認F-16戰機遭敘利亞擊落

更多熱門

相關新聞

最後一次...T-1松鴉鷹飛往「飛機墳場」

最後一次...T-1松鴉鷹飛往「飛機墳場」

美國空軍第86飛行訓練中隊（86th Flying Training Squadron）最後一架T-1松鴉鷹（T-1A Jayhawk）教練機，於去年12月17日在德州的拉夫林空軍基地（Laughlin Air Force Base）正式退役，完成告別飛行後獨自飛往「飛機墳場」。

卡特辭世全美降半旗！川普不爽就職日被觸霉頭

卡特辭世全美降半旗！川普不爽就職日被觸霉頭

首位有刑事紀錄總統　川普34重罪下周宣判

首位有刑事紀錄總統　川普34重罪下周宣判

川普經濟學第二章　關稅與愛情

川普經濟學第二章　關稅與愛情

尹錫悅支持者揮美韓國旗　原因曝光

尹錫悅支持者揮美韓國旗　原因曝光

關鍵字：

川普爆炸特斯拉Cybertruck綠扁帽軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面