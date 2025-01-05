微軟計畫今年2.6兆元投入AI　美國占逾一半預算

▲微軟。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

微軟計劃在2025財年投入高達800億美元（約新台幣2.63兆元），用於建設可處理人工智慧（AI）工作負載的數據中心。微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）日前在官方部落格文章中透露，其中將會在美國投入超過一半的預計支出。微軟2025財年將於明年6月結束。

史密斯表示，「美國目前在全球AI競賽中處於領先地位，這要歸功於私營資本的投資以及各類美國企業的創新，從新創公司到成熟企業，無一例外。」他進一步指出，微軟透過與OpenAI、Anthropic、xAI等新興企業的合作，以及自家AI軟體平台和應用，深刻體會到了這一點。

多家科技巨頭正爭相投入巨資購買輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），以訓練和運行AI模型。自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，AI競賽迅速升溫，各企業紛紛開發生成式AI技術。微軟迄今已向OpenAI投資超過130億美元，不僅為該公司提供雲端基礎設施，還將其模型整合至Windows、Teams等自家產品中。

微軟在2025財年第一季度的資本支出和財務租賃資產總額達到200億美元，其中149億美元用於購置不動產及設備。微軟首席財務長胡德（Amy Hood）全年10月表示，第二財季的資本支出將進一步增長。

根據Visible Alpha的分析師調查，預期微軟在2025財年的不動產與設備新增支出將達632億美元，同比增長42%。

此外，微軟Azure及其他雲服務的收入在2025財年第一季度增長33%，其中有12個百分點來自AI服務的貢獻。

史密斯還呼籲即將上任的總統當選人川普（Donald Trump），應透過教育和推廣美國AI技術，加強美國在AI領域的領導地位。他指出，中國正向開發中國家提供晶片補拖，並承諾建設本地AI數據中心，「中國明智地認識到，如果一個國家採用了中國的AI平台，未來可能會持續依賴該平台。」

史密斯進一步強調，「美國的最佳回應不是抱怨競爭，而是確保在未來的競賽中勝出。這需要我們快速而有效地推動美國AI，作為更優秀的替代方案。」