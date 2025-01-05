　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

微軟計畫今年2.6兆元投入AI　美國占逾一半預算

▲▼Microsoft,微軟。（示意圖／路透）

▲微軟。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

微軟計劃在2025財年投入高達800億美元（約新台幣2.63兆元），用於建設可處理人工智慧（AI）工作負載的數據中心。微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）日前在官方部落格文章中透露，其中將會在美國投入超過一半的預計支出。微軟2025財年將於明年6月結束。

史密斯表示，「美國目前在全球AI競賽中處於領先地位，這要歸功於私營資本的投資以及各類美國企業的創新，從新創公司到成熟企業，無一例外。」他進一步指出，微軟透過與OpenAI、Anthropic、xAI等新興企業的合作，以及自家AI軟體平台和應用，深刻體會到了這一點。

多家科技巨頭正爭相投入巨資購買輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），以訓練和運行AI模型。自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，AI競賽迅速升溫，各企業紛紛開發生成式AI技術。微軟迄今已向OpenAI投資超過130億美元，不僅為該公司提供雲端基礎設施，還將其模型整合至Windows、Teams等自家產品中。

微軟在2025財年第一季度的資本支出和財務租賃資產總額達到200億美元，其中149億美元用於購置不動產及設備。微軟首席財務長胡德（Amy Hood）全年10月表示，第二財季的資本支出將進一步增長。

根據Visible Alpha的分析師調查，預期微軟在2025財年的不動產與設備新增支出將達632億美元，同比增長42%。

此外，微軟Azure及其他雲服務的收入在2025財年第一季度增長33%，其中有12個百分點來自AI服務的貢獻。

史密斯還呼籲即將上任的總統當選人川普（Donald Trump），應透過教育和推廣美國AI技術，加強美國在AI領域的領導地位。他指出，中國正向開發中國家提供晶片補拖，並承諾建設本地AI數據中心，「中國明智地認識到，如果一個國家採用了中國的AI平台，未來可能會持續依賴該平台。」

史密斯進一步強調，「美國的最佳回應不是抱怨競爭，而是確保在未來的競賽中勝出。這需要我們快速而有效地推動美國AI，作為更優秀的替代方案。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫生爆「親眼見到這些金額被帶回家」　陳佩琪發聲！
46歲男「尾牙拚酒」陳屍廁所！　醫曝5大禁忌：切勿飯後抽菸
明起全台降溫！　最凍時間曝
北韓軍2天「一個營隊」全滅！　驚悚遺照曝光
根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝光　營養師：都死翹翹了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻大方揪3P「唯一條件只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬

淪砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天內「一個營隊」全滅　驚悚遺照曝光

社群媒體刪光光！　他3年多後親揭「最大變化」：快樂多了

日本建築巨擘原廣司88歲辭世　京都車站札幌巨蛋皆為代表作

特斯拉自駕誤闖軌道　AI新創公司創辦人驚見「列車就在後方」

墜機前疑撞上「10倍大鳥群」！　濟州航空關鍵畫面曝：一大坨黑影

南韓首爾、江原道今明降大雪　估積雪深達10公分

微軟計畫今年2.6兆元投入AI　美國占逾一半預算

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

尹錫悅逮捕令剩1天！　公搜處要求「代理總統」命令警護處配合

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

宋仲基狂讚老婆「真的很可愛」　工作遲到遭她教訓：你算什麼？

人妻大方揪3P「唯一條件只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬

淪砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天內「一個營隊」全滅　驚悚遺照曝光

社群媒體刪光光！　他3年多後親揭「最大變化」：快樂多了

日本建築巨擘原廣司88歲辭世　京都車站札幌巨蛋皆為代表作

特斯拉自駕誤闖軌道　AI新創公司創辦人驚見「列車就在後方」

墜機前疑撞上「10倍大鳥群」！　濟州航空關鍵畫面曝：一大坨黑影

南韓首爾、江原道今明降大雪　估積雪深達10公分

微軟計畫今年2.6兆元投入AI　美國占逾一半預算

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

尹錫悅逮捕令剩1天！　公搜處要求「代理總統」命令警護處配合

高雄仁武房價穩定　在地：實登價釋出「接手力道強」

只有平日午間限定！開箱京都隱藏版「生牛舌蛋黃丼飯」爽度滿分

交往近6年分手！她被前男友討40萬元　網傻眼：度量那麼小

「雙罷」破賴清德和解假面　李彥秀：柯建銘要證明立院他說了算

《魷魚2》李政宰「拍攝10月身心超崩潰」：比禁慾還節制　被爆一集酬勞3千萬

蟻人10顆三分轟53分還是輸　美媒：灰狼交易掉唐斯倒退好幾年

鴨霸！台中公車疑為超車擦撞女騎士　對向男騎士也險遭撞

人妻大方揪3P「唯一條件只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬

柯文哲2014年收現金未存專戶？　陳佩琪發聲！要許富舜供2資料查證

國民黨迎戰綠大罷免！　喊罷吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

2025全球最強護照出爐！　台灣「免簽100國」排名曝光

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

最新人質影片　19歲女兵憔悴露面

卡特辭世全美降半旗！川普不爽就職日被觸霉頭

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

日AV女優海外賣淫闇黑SOP曝！一晚125萬入袋

瞬間斃命　騎士噴飛「撞牆」身亡

烏拉爾航空A321　起飛10分鐘引擎故障

俄軍再奪烏東村莊　擊落8枚美製飛彈

拜登政府擬軍售以色列逾2600億武器

3歲妹在家遭2猛犬咬死　爸睡醒驚見滿地血

老公亂搞偷吃　人妻「確診愛滋」才知道

Meta緊急刪光AI角色！

更多熱門

相關新聞

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」

《紐約時報》報導，自從選舉日、也就是去年11月5日以來，美國總統當選人川普已經募款超過2億美元（約新台幣66億元），這個令人驚訝的數字，凸顯了美國金主與企業討好川普的努力，儘管其中一些商業領袖，過去曾因2021年1月6日國會暴動譴責他。

冬季風暴來了　美國東部將急凍

冬季風暴來了　美國東部將急凍

科技年度盛會CES本週登場　台廠不缺席搶攻AI訂單

科技年度盛會CES本週登場　台廠不缺席搶攻AI訂單

微軟總裁籲美國強化AI優勢　因應中國挑戰

微軟總裁籲美國強化AI優勢　因應中國挑戰

傳切入Tesla機器人　亞光：今年小量生產客戶不只一家

傳切入Tesla機器人　亞光：今年小量生產客戶不只一家

關鍵字：

微軟AI北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面