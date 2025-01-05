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墜機前疑撞上「10倍大鳥群」！　濟州航空關鍵畫面曝：一大坨黑影

▲▼南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

▲南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

濟州航空客機墜毀造成179人死亡，根據國土交通部初步調查，飛機疑似在降落時遭遇鳥擊，嘗試重飛失敗，以機腹著陸後衝出跑道，最終撞上水泥牆爆炸解體。根據南韓電視台SBS獨家報導，影像分析專家分析了一段客機墜機前的畫面發現，7C2216在墜落前疑似撞上一群比客機還要大10倍的鳥群，才會導致兩邊引擎都故障且無法放下起落架，最終釀成失事悲劇。

SBS報導指出，務安機場塔台2024年12月29日上午8時57分向7C2216發出鳥擊警告，約2分鐘後，機師在第一次嘗試降落時遭遇鳥擊，隨即連喊3次「MAYDAY」求救信號，並嘗試重飛。但第二次降落時，7C2216機腹著陸，並高速衝出跑道，撞上「儀表降落系統信標」的水泥底座，當場爆炸解體，造成179人死亡，2名機組人員受傷。

根據推測，飛機是在8時57分至59分之間遇上鳥擊。SBS於4日公開了一段拍下當時情況的監視器畫面，並找來影像分析專家進行分析，結果顯示，7C2216疑似在墜機前，撞上一群比客機機體還要大10倍的鳥群。從畫面可以看到，事故前飛機附近曾出現一大片黑色雲狀物體。

法影像分析研究所（법영상분석연구소）所長黃敏九（황민구，音譯）指出，影片中的一大坨黑影不太可能是雲或是煙霧，因為從畫面中可以看到該物體在空中自由飛行，且不斷變化形態，因此是鳥群的可能性極高。

黃敏九進一步解釋，從影像學的角度來看，光是幾隻鳥不足以在畫面中形成如此密集的黑色色塊，只有當鳥群數量非常多，才有可能在畫面中呈現如此密集且漆黑的黑色物體，因此可以判斷應該是一大群鳥，鳥群大小甚至超過飛機本身的大小，當時至少有數百隻鳥同時朝飛機方向飛去。

根據畫面顯示，鳥群散佈在飛機前方，但當飛機通過後，鳥群再次形成巨大而濃密的雲狀體，且呈現出鳥群典型的V字隊形。

黃敏九直言，鳥群的體積至少是飛機機身的10倍，而在畫面中，鳥群的形狀細長像是1條蛇，初步推測可能超過數百公尺長。

根據推測，7C2216在遭到鳥擊後，疑似兩邊引擎都故障，這也代表吸入引擎的不只是1、2隻鳥，而是鳥群中的一部分個體，才會導致飛機引擎嚴重受損。

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