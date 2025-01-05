尹錫悅逮捕令剩1天！　公搜處要求「代理總統」命令警護處配合

▲公搜處3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅三度拒絕傳喚調查，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）與警方3日上午赴官邸執行逮捕令，然而卻與總統警護處激烈對峙5.5小時，最終無功而返。逮捕令將於6日到期，公搜處4日已向代理總統崔相穆發公函，要求他下令讓警護處部隊配合逮捕行動。

公搜處3日上午6時14分派出30名人力，並聯合警察廳國家搜查本部緊急戒嚴特別搜查團的120名警力，前往官邸執行尹錫悅逮捕令，沒想到進入官邸後，卻遭到警護處部隊「55警備團」禁止進入，雙方陷入對峙長達5.5小時，最終公搜處宣布暫停執行逮捕令。

根據《總統警衛法》等規定，55警備團被編入總統警護處，因此所有指揮權和管控權都由警護處掌控，軍方並無任何權限。公搜處也直言，如果警護處持續不配合逮捕行動，實際上不可能執行逮捕令，加上人數差距，稍有不慎可能會爆發流血衝突。

▲尹錫悅至今不願出面，大搞失蹤。（圖／達志影像／美聯社）



由於尹錫悅逮捕令時效只到6日，為此，共同調查本部表示，公搜處已向代理總統兼代理國務總理、經濟副總理崔相穆發出公文，呼籲他下令警護處配合執行逮捕令。

此外，共同調查本部已經以涉嫌妨礙執行特殊公務為由，將總統警護處長與警護次長立案調查，並要求兩人4日到案接受調查，但是總統警衛處以「總統警衛業務處於關鍵時期」為由，聲稱警衛處長等指揮官不可離開崗位，拒絕到案。

對此，警方表示，已經再次傳喚兩人分別於7日上午10時、8日上午10時前到案說明。