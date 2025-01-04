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士兵援俄慘死！北韓狂壓消息　媽媽拿「戰死證明」被逼畫押封口

▲▼北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲大量援俄北韓士兵戰死沙場，北韓當局卻蓄意隱瞞民眾。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓當局派遣上萬士兵至俄羅斯支援俄軍，然而由於北韓部隊不熟悉當地地形與戰況，已有數千人傷亡。根據《自由亞洲電台》報導，已經有在俄烏前線戰死的北韓士兵遺屬收到「戰死證明」，然而北韓當局不但未告知死因與場所，還逼遺屬簽字畫押，要求不准將死訊與相關細節說出去。

根據《朝鮮日報》報導，由美國政府資助的媒體《自由亞洲電台》（RFA）指出，北韓當局蓄意向當地民眾隱瞞北韓士兵戰死在俄烏戰爭的消息，連戰死證明書都是秘密召集陣亡士兵的家屬，到未公開場合舉行授證儀式。戰死證明書為北韓政府對在戰爭或戰鬥訓練中死亡的軍人所發放的死亡證明書。

在向士兵遺屬授予戰死證明書時，北韓政府還會要求他們按手印畫押，並簽署保密協議，禁止對外透露相關資訊。

根據消息人士指出，平安南道价川市一名婦女12月18日接獲黨委會的通知，要求她參加「黨的活動」。然而等到她與兒子前往平城市後，才得知曾在特種部隊服役的小兒子戰死的消息，並當場收到戰死證明書。當時他們被要求按手印畫押，承諾不對外談論任何相關內容，悲痛的他們只能流淚離開現場。

在儀式上，黨委會幹部聲稱她的兒子是「參加了神聖的戰鬥訓練，為組織的榮耀而犧牲」，並頒發證明書。然而當時參加儀式的家屬約有十多人，大多數的陣亡士兵都是隸屬於北韓軍的特種部隊「暴風軍團」，因此家屬都懷疑，子女是在俄羅斯的援兵行動中喪生。

另一名消息人士指出，平安南道德川市12月27日也舉行了類似的授證儀式。詭異的是，不同於過往由軍方授予死亡證明書，並告知死亡原因和地點，該次的授證儀式卻是由黨組織主持，且並未交代任何詳情，實屬罕見。且通常1年內只會有1到2人獲頒戰死證明，但該地區12月就有超過10名家屬收到證明，讓外界猜測實際死傷人數可能更多。據悉，當局還對收到戰死證明的家屬進行嚴密監視，以防止消息外洩。

北韓為協助俄羅斯對抗烏克蘭，2024年10月往庫斯克地區派遣約1萬2000名士兵。美國政府指出，至今已經導致超過1000名北韓軍人傷亡，並認為北韓軍隊的參戰未能顯著影響戰局。

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