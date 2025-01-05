南韓首爾、江原道今明降大雪　估積雪深達10公分

▲南韓首爾光化門5日上午已經開始積雪。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）以及江原道從今（5）日至明（6）日將會降下大雪，預估積雪深度達到10公分。為此，南韓氣象廳發布針對上述兩地區發布大雪特報，提醒民眾注意積雪導致樹木傾垮、地面濕滑，以及老舊建築物、溫室、農舍倒塌等問題。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓行政安全部和氣象廳5日上午9時（台灣時間上午8時），針對首爾市、仁川市（甕津郡除外）、江原道（鐵原郡、華川郡、春川市、楊口郡平地、麟蹄郡平地、江原道北部山區）、京畿道（富川市、金浦市、東豆川市、漣川郡、抱川市、加平郡、高陽市、楊州市、議政府市、坡州市、水原市、城南市、九里市、南楊州市、河南市、華城市、楊平郡）發布大雪注意報。

南韓氣象廳指出，截至6日為止，首爾市累積降雪預估達3至8公分、仁川1至5公分、江原道3至10公分。首都圈氣象廳也指出，至5日上午6時50分為止，京畿道坡州市（積城面）降雪已達8.9公分、京畿道漣川郡（青山面）6.8公分、京畿道抱川市（蒼水面）5.6公分、京畿道東豆川市5.0公分。首爾市緊急派出5245人進行除雪工作。

白天最高氣溫約為攝氏1至5度。

仁川市消防當局指出，目前已經陸續接獲民眾通報，包括積雪導致車輛通行困難、車輛、積雪導致車輛打滑、建築物崩塌風險、積雪導致道路紅綠燈崩落等案件。