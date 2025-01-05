柯文哲拜完被收押「城隍廟湧5星好評」！他曝阿北僅祈求1事

▲柯文哲1日南下新竹探視柯爸時，曾到新竹都城隍廟拜拜。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席柯文哲，元旦當天因為北檢二度抗告成功再度被羈押，網友驚呼是「城隍爺」顯靈，據了解，柯維哲在元旦當天上午與柯媽探望完柯爸後，就赴新竹都城隍廟拜拜，隔天柯文哲立刻被押，不少網友湧入新竹都城隍廟的Google地圖評論區給五星評論，留言神威顯赫。對此，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，柯文哲只是去祈求父親身體健康，民眾不該多加揣測。

柯文哲在拜完都城隍爺隔天就被收押，不少名嘴、地方政壇人士或政治熱衷者，就在臉書表示，都城隍爺明察秋毫、賞善罰惡等。另外，這兩天新竹都城隍廟的Goole地圖評論也有不少人湧入評論，許多人直接給了五星讚賞，「老天有眼，邪不勝正，謝謝神明守護台灣」、「感謝城隍爺明察秋毫，不讓台灣繼續受到拐瓜劣棗的政治人物荼毒，神威顯赫！」、「貪汙的人想矇騙神明，還好城隍爺明察秋毫」、「很靈驗！」、「神威顯赫，善惡到頭終有報，不是不報，是時候不到，願城隍爺懲罰所有惡人」。

另從新竹都城隍廟官網可見，城隍為兼管陰陽的神。在陽間司懲凶罰惡導正社會風氣之職，在陰間則專司人間善惡之記錄、通報、審判、移送之職。有點類似人間之警察、檢查官及法官的綜合體。遇有善事則通報天庭；遇有惡事則通報地府。閻王之生死簿即據此登載人的一生善惡。而新竹「都」城隍廟則是全台依階最高的。

不過根據《三立新聞網》引述民眾黨新竹市黨部主委李國璋說法，「事實上柯P這幾天交保以來，每天都會從台北，回到新竹探望柯爸，那也目的就是希望，在都城隍廟的庇佑之下，能夠保佑柯爸的身體健康」。

長久以來，全國著名政治人物都喜歡到新竹都城隍廟向都城隍爺上香祈福，不少人還特別在廟埕廣場向支持者演說，甚至會當場跟都城隍爺發誓，當然有人平步青雲、官運亨通，但確實也有人下場不好甚至有牢獄之災。對於各方意見，都城隍廟表示，尊重也感謝信眾支持，但同時也提醒，對於民眾頻繁致電，已增加工作人員困擾。

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