柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（4日）召開記者會，宣示民進黨將把「國民黨所有區域立委都罷掉」。對此，國民黨嚴厲譴責民進黨已經完全撕破和解的假面具，就是要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中。更要正告民進黨，國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。

國民黨指出，總統賴清德才剛宣示派任立法院長韓國瑜出席美國總統川普就職，甚至要在行前與代表團喝大和解咖啡。另一邊卻讓林右昌批評在野黨「無所不用其極地『鬥』」。立法院黨團提案要改選立法院長，今天甚至柯建銘竟然提出全面罷免區域立委的雙罷主張，大玩兩面手法，哪裡有和解誠意。難道是賴清德的和解咖啡，太燙口了，燙傷了柯建銘玻璃心嗎？

國民黨批評，柯建銘的言行，已經宣示與多數民意對決，猶如出軌的失速列車，更是鋪陳賴清德走向南韓戒嚴的軌跡。難道民進黨口中更大的民主，就是戒嚴嗎？賴清德打從心裡計算就是要用戒嚴對抗民意嗎？

國民黨提到，過去這段時間民進黨暗中支援的罷免團體，早在法定罷免運作起跑日開始前，串聯運作，積極連署，民進黨操作痕跡明顯。吳思瑤卻仍佯稱民進黨不會介入。柯建銘今天的宣誓直接撕破民進黨自己偽善的面具，毫不掩飾地宣稱將介入罷免，寧可背負惡意操作罷免的惡名，也要窮盡各種低劣的方法，鞏固民進黨執政威權，與多數民意對幹。擺明了就是選輸了想重選，更是積極幫助賴清德鋪陳挺戒嚴的民主倒退路線，充滿了「只把民進黨的民主當成民主」的惡劣威權心態。

國民黨說，面對民進黨的惡意操作，讓中華民國民主憲政陷入危機，國民黨不會退縮，一定會更加團結，凝聚多數民意，共同對抗民進黨的假民主、真戒嚴。

