今晨7.2度！下週冷氣團凍8天「不到10度」　2時段可追雪

▲下週一大陸冷氣團南下降溫，有機會降至10度以下。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到東北季風影響，新竹、苗栗發佈低溫特報，清晨最低溫出現在苗栗縣三灣，04：50僅有7.2度。不過白天氣溫回升，下週一大陸冷氣團南下降溫，有機會降至10度以下，目前預計將影響到13日。2時段3000公尺以上高山有機會降雪。

根據中央氣象署資料指出，清晨東北季風影響，各地感受偏冷，西半部及東北部低溫13-15度，其他地區約16度，白天開始東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東北部高溫18-20度，其他地區21-24度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，大臺北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

週一開始大陸冷氣團影響，前期乾冷後期迎風面轉濕。1/5(日)各地早晚天氣仍涼，臺灣東方海面有低壓、鋒面逐漸形成，預估往日本南方海面移動，間接讓臺灣附近水氣增加、雲量增多，北部有局部短暫雨，東半部地區及中南部山區有零星短暫雨。

1/6(一)大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，天氣轉乾冷，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。

1/7(二)至1/10(五)大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣前期偏乾、後期偏濕，1/7、1/8各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，1/9、1/10北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲新竹苗栗清晨低溫特報。（圖／中央氣象署）

1/5(日) 各地早晚天氣仍涼，西半部、東北部低溫約14~15度，花東約16-17度，高溫方面，北部及東北部20、21度，其他地區22-24度；澎湖15-18度，金門13-19度，馬祖12-15度。

1/6(一)開始南下的冷空氣影響時間長，這段期間西半部及東北部低溫11-14度，由於環境偏乾，局部近山區或河谷有機會來到10度以下，東部及東南部低溫約15度，高溫方面，北部及東北部16-18度，其他地區20-23度；澎湖14-18度，金門10-18度，馬祖9-15度。

1/11(六)至1/13(一) 持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，惟後期冷空氣強度之預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

1/5(日)至1/6(一)清晨中部以北及1/9(四)、1/10(五)北部3000公尺以上高山有降雪的機會。