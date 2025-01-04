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輻射冷卻今晨剩7℃　明晚變天！未來一週10度以下

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今(4日)晨受到「輻射冷卻」影響，截至6：12縣市平地最低氣溫為：苗栗(三灣鄉)7.0度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(4日)晨受到「輻射冷卻」影響，截至6：12縣市平地最低氣溫為：苗栗(三灣鄉)7.0度，新竹(峨眉鄉)9.4度。各地區平地最低氣溫約在10至13度。白天開始氣溫約略回升，不過明晚起有冷氣團南下變天，預計要到12日冷氣團才會減弱。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(4)日「東北季風」影響，西半部晴朗穩定，大台北多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天氣溫略升、北偏涼、南舒適，早晚仍偏冷。明(5)日白天「東北季風」減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫再略升；明傍晚鋒面快速抵達，北、東變天、轉有局部短暫雨，氣溫降。

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今日各地區氣溫為：北部13至20度、中部11至24度、南部10至25度、東部13至24度。

▲▼下週五(10日)20時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度(紅)線在北部海面(左圖)。最新美國模式(GFS)，同時的模擬圖顯示，零度(紅)線已觸及北部陸地(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲下週五(10日)20時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度(紅)線在北部海面(左圖)。最新美國模式(GFS)，同時的模擬圖顯示，零度(紅)線已觸及北部陸地(右圖)。（圖／洩天機教室）

明晚起規模較大的冷空氣南下，持續影響整週。下週一(6日)鋒面掠過、乾冷空氣南下，北、東短暫雨後多雲、再轉晴，天氣愈晚愈乾冷。下週二(7日)各地晴朗無雲；乾冷空氣及「夜間輻射冷卻」加乘，清晨及夜晚的最低氣溫、以符合「大陸冷氣團」(12度<台北測站≦14度)的機率較高。

下週三、四(8、9日)冷空氣持續影響，西半部晴朗穩定，東半部水氣漸增，偶有局部短暫雨的機率。下週五、六(10、11日)水氣增多、冷空氣再增強，北、東明顯降雨，氣溫再降、轉濕冷；這時歐、美模式模擬的冷空氣皆調強，雖仍以「大陸冷氣團」的機率為最高，但亦有挑戰「強烈大陸冷氣團」的機率。

未來一週、部分平地清晨常有10度以下低溫，應隨時注意氣象署的「低溫特報」。下下週(12)日白天起、冷空氣才逐漸減弱。不過，愈接近期末的模擬，不確定性愈大，各國模式都會持續調整，應繼續密切觀察。

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