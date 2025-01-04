114年國中教育會考桃園考區　1／3日公告簡章

▲114年國中教育會考桃園考區由大溪高中擔任考區試務會主辦學校。（圖／擷取自大溪高中網站）



記者楊淑媛／桃園報導

114年國中教育會考將於5月17、18兩日舉行，桃園考區由大溪高中擔任考區試務會主辦學校。市府教育局3日表示，電子簡章PDF檔自即日起於桃園考區試務會網站公告並提供免費下載，桃園考區試務會將同時販售紙本簡章，集體報名考生由就讀學校代為購買，個別報名考生可至大溪高中警衛室購買。籲請考生務必留意試務期程，以免影響應試。

教育局指出，國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單一選擇題為主，計分方式採三等級制，強化素養導向的試題設計。除了寫作測驗為1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

▲▼114年國中教育會考桃園考區，即起公告簡章提供免費下載。（圖／擷取自大溪高中網站）

依規定，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，應參加國中教育會考，由就讀學校於114年3月6至8日集體報名，並不得拒絕學生應試。非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷之個別報名考生，應於114年3月3日上午9時至3月5日下午5時前，至國中教育會考網站填寫報名資料，並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表，再於114年3月6至3月8日下午5時前，將報名資料親送至桃園考區試務會完成報名。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請。桃園考區計有考場22所高中職，分別為：(1)壽山高中、(2)南崁高中、(3)桃園高中、(4)陽明高中、(5)桃園特教學校(特殊考場)、(6)武陵高中、(7)新興高中、(8)中壢家商、(9)中壢高商(特殊考場)、(10)啟英高中、(11)大園高中、(12)大興高中、(13)國立中大壢中、(14)育達高中、(15)內壢高中、(16)六和高中、(17)楊梅高中、(18)龍潭高中、(19)平鎮高中、(20)國立北科附工、(21)永平工商、(22)治平高中。