　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中會考桃園3考生體溫偏高另闢試場　5違規「帶小電扇」

▲桃園市長鄭文燦15日上午視察國中會考桃園高中防疫情形，聽取試場人員說明各項防疫整備措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日上午視察國中會考桃園高中防疫情形，聽取試場人員說明各項防疫整備措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今15日是今年國中會考首日，針對疫情增溫，桃園市長鄭文燦上午視察桃園高中試場，試場人員說，針對疫情有特別闢建7間備用試場，提供有身體不適考生臨時備用。鄭文燦表示，桃園考生共有2萬多位考生應試，今年因疫情取消家長陪考，但考生權益不打折扣，做好準備讓考生順利應試；據教育局指出，今天有3名考生體溫較高，試場已另外安排考場應試，首日中午以前考試狀況都很順利。

市長鄭文燦15日上午前往桃園高中試場，視察國中會考試場防疫情形，鄭文燦指出，文昌、慈文、大有等三所國中學生在桃園高中應考，會場啟用7個備用試場，根據教育局長林明裕說明，首日考場秩序良好、備用考場也相當完備，學校準備充足的防疫物資讓考生安心應試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦15日上午視察國中會考桃園高中防疫情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日上午視察國中會考桃園高中防疫情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，倘若考生因檢疫或隔離事由無法到場應考，將得參加於5月29日至30日的補行考試，考生應試與升學權益不受影響，市府將依規定進行檢查與管制，疫情期間考生權益不打折扣，讓考生應試順利。

教育局長林明裕說，今日是國中教育會考的第一天，桃園市共有2萬1019名考生分別在19處考場應考，各考場皆備有7個備用試場提供特殊考生使用，今年因疫情取消家長陪考，各國中也設置考生服務區與考生服務隊，由各校老師提供考生應考協助，服務相當周到。

教育局統計中午以前2場考試，第一節社會科，桃園考區報名人數2萬1019人，缺考193人，實際到考人數2萬826人，缺考率約0.91%，到考率99.09%，違規件數有5件，主要是攜帶非應試用品4件，包括智慧型手環2件、時鐘1件、小型電風扇1件與逾時作答1件。

第二節數學科，桃園考區報名人數2萬1019人，缺考190人，到考人數2萬829人，缺考率0.91%，到考率99.09%，違規件數3件，包括提前翻閱試卷1件、逾時作答1件、電子錶發出聲響1件。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

►師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

►影／女嬰連著胎盤遭棄垃圾車　32歲狠母「很掙扎怕養不起」


ET快訊
快訊／陳時中宣布：自費AZ疫苗暫停預約
三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診
LIVE／北市爆89例三級警戒　柯文哲記者會說明
3大群聚和諾富特同源！陳時中：有一株強勢變異株在裡面流竄
雙北三級警戒　總統蔡英文提醒兩重點
最新！萬華、羅東、蘆洲全是英國變異株「與諾富特同」
雙北「禁室內5人、室外10人」聚會　陳時中：違規最重處30萬
快訊／高雄祭「雙北禁足令」！　不鼓勵公務員私下到雙北
萬華旅客「搭自強號」回台南疑染疫！陳時中證實：剛採檢確診
快訊／新北75人確診！　興仁花園夜市開第一槍宣布停業
雙北三級警戒！KTV、健身房等室內場所全關　「全國限制措施」
快訊／暴增180例本土！　台北市89人、新北市75人占比最高
LIVE／雙北熱區篩檢陽性率高　陳時中最新說明
快訊／侯友宜：其他區確診「不低於蘆洲」　隨時準備高風險區封鎖
LIVE／本土單日爆增180例！高雄準3級警戒　陳其邁說明
廣播車「賣葡萄的OO中鏢」公布人名！　確診母「非常傷心」
口罩要戴2層！　美醫師：台灣防疫觀念「停在去年」
快訊／侯友宜下令新北餐飲業梅花座、實名制　做不到就停到5/2

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

180例本土「多數和熱區有關」　陳時中坦言：這次非常難調查

陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

快訊／全台「世界健身World Gym」關閉！　基隆市府協調業者配合

三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

不斷更新／41所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

AZ疫苗單日打3.2萬劑再創新高！陳時中：自費暫停預約「等下一批」

第四級標準「連7日達百例」　陳時中下午急更正：講錯，是14天

上午在政院講錯四級標準！陳時中：連續14天達百例就進四級

彰化連3天全縣大消毒　夜市、商圈、學校、車站已完成465處

雙北防疫升級　新光三越、SOGO關閉兒童遊戲區

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

180例本土「多數和熱區有關」　陳時中坦言：這次非常難調查

陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

快訊／全台「世界健身World Gym」關閉！　基隆市府協調業者配合

三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

不斷更新／41所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

AZ疫苗單日打3.2萬劑再創新高！陳時中：自費暫停預約「等下一批」

第四級標準「連7日達百例」　陳時中下午急更正：講錯，是14天

上午在政院講錯四級標準！陳時中：連續14天達百例就進四級

彰化連3天全縣大消毒　夜市、商圈、學校、車站已完成465處

雙北防疫升級　新光三越、SOGO關閉兒童遊戲區

快訊／北市下周啟動異地辦公　大眾運輸執行大清消

王柏融扛第4棒砲轟前隊友　本季第2轟出爐

180例本土「多數和熱區有關」　陳時中坦言：這次非常難調查

陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

快訊／全台「世界健身World Gym」關閉！　基隆市府協調業者配合

快訊／北市爆89例 柯文哲3示警：留家裡、不外出、不在外吃東西

疫情警戒升3級！外媒教你「回家12步」　防疫做好病毒不進門

宜蘭景點、活動封閉停辦一覽！太平山即起封閉至5／28　夜市全面停辦

三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

不斷更新／41所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

雙北以外都二級！陳時中：二、三級地區民眾不要移動

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

單日增180例「萬華狂爆43例」　陳時中：大部分是工作者

單日新增180例！陳時中：43例在萬華

更多熱門

相關新聞

國中會考南投1考生發燒！　查無接觸旅遊史

國中會考南投1考生發燒！　查無接觸旅遊史

國中教育會考今明兩天舉行，南投縣內8考場4千多名考生，今早傳出有1名考生發燒，緊急啟動備用考場，所幸該生並無接觸旅遊史；副縣長陳正昇則到2考場巡視，指各考場都設置第二類備用試場，分區分流安置因發燒、呼吸道疾病等具感染可能的考生，確保應考環境安全衛生無虞。

雲林國中會考逾30人缺考　1人發燒啟動備用教室

雲林國中會考逾30人缺考　1人發燒啟動備用教室

快訊／國中會考台中考區6考生發燒！　備用試場緊急啟用

快訊／國中會考台中考區6考生發燒！　備用試場緊急啟用

國中會考人員面罩防疫　攤商備酒精

國中會考人員面罩防疫　攤商備酒精

20萬考生上陣！國中會考首日考「社數國寫」

20萬考生上陣！國中會考首日考「社數國寫」

關鍵字：

國中會考首日桃園考區鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面