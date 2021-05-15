國中會考桃園3考生體溫偏高另闢試場　5違規「帶小電扇」

▲桃園市長鄭文燦15日上午視察國中會考桃園高中防疫情形，聽取試場人員說明各項防疫整備措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今15日是今年國中會考首日，針對疫情增溫，桃園市長鄭文燦上午視察桃園高中試場，試場人員說，針對疫情有特別闢建7間備用試場，提供有身體不適考生臨時備用。鄭文燦表示，桃園考生共有2萬多位考生應試，今年因疫情取消家長陪考，但考生權益不打折扣，做好準備讓考生順利應試；據教育局指出，今天有3名考生體溫較高，試場已另外安排考場應試，首日中午以前考試狀況都很順利。

市長鄭文燦15日上午前往桃園高中試場，視察國中會考試場防疫情形，鄭文燦指出，文昌、慈文、大有等三所國中學生在桃園高中應考，會場啟用7個備用試場，根據教育局長林明裕說明，首日考場秩序良好、備用考場也相當完備，學校準備充足的防疫物資讓考生安心應試。

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▲桃園市長鄭文燦15日上午視察國中會考桃園高中防疫情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，倘若考生因檢疫或隔離事由無法到場應考，將得參加於5月29日至30日的補行考試，考生應試與升學權益不受影響，市府將依規定進行檢查與管制，疫情期間考生權益不打折扣，讓考生應試順利。

教育局長林明裕說，今日是國中教育會考的第一天，桃園市共有2萬1019名考生分別在19處考場應考，各考場皆備有7個備用試場提供特殊考生使用，今年因疫情取消家長陪考，各國中也設置考生服務區與考生服務隊，由各校老師提供考生應考協助，服務相當周到。

教育局統計中午以前2場考試，第一節社會科，桃園考區報名人數2萬1019人，缺考193人，實際到考人數2萬826人，缺考率約0.91%，到考率99.09%，違規件數有5件，主要是攜帶非應試用品4件，包括智慧型手環2件、時鐘1件、小型電風扇1件與逾時作答1件。

第二節數學科，桃園考區報名人數2萬1019人，缺考190人，到考人數2萬829人，缺考率0.91%，到考率99.09%，違規件數3件，包括提前翻閱試卷1件、逾時作答1件、電子錶發出聲響1件。

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