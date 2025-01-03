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勞動署雲嘉南分署攜手中正大學　培育青年創新創業量能

▲▼ 雲嘉南分署攜手中正大學 培育青年創新創業量能 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

▲勞動部勞發署雲嘉南分署攜手國立中正大學創新創業基地，在多名嘉義工商協會代表見證下，共同簽署合作意向書(MOU)，啟動在地官學跨界合作，協助更多轄內青年實現創業夢想 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據民間人力銀行調查，有高達九成八的青年表示曾懷有創業夢想，勞動部勞發署雲嘉南分署為提供嘉義及雲林等地之青年，更多元的創業及職涯發展機會，於今日(1月3日)攜手國立中正大學創新創業基地，共同簽署合作意向書(MOU)，啟動在地官學跨界合作，藉由雙方資源交流整合，協助更多轄內青年實現創業夢想。

▲▼ 雲嘉南分署攜手中正大學 培育青年創新創業量能 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

▲合作意向書(MOU)簽署儀式由勞動部雲嘉南分署長劉邦棟(圖左)，與國立中正大學副校長兼創新創業基地主任洪新原代表完成 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

合作意向書(MOU)簽署儀式由雲嘉南分署長劉邦棟，與國立中正大學副校長兼創新創業基地主任洪新原代表完成；劉邦棟表示，為協助轄區青年掌握職涯發展及培育創新創造量能，雲嘉南分署在台南市設有青年職涯發展中心(Youth Salon)及南方創客基地等據點，為擴大分署服務量能至嘉義及雲林，特攜手中正大學創新創業基地，透過其完善的實作場域、培育空間及厚實的創新服務量能，建立長期合作關係協助在地青年提升創業能力與職涯競爭力。

▲▼ 雲嘉南分署攜手中正大學 培育青年創新創業量能 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

▲國立中正大學創新創業基地自107年執行迄今，共輔導44間新創公司、獲近2400多萬補助，培育創新創業人才成績亮眼 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

劉邦棟還說，雲嘉南分署將會盤點青年相關資源，透過辦理職涯發展及青年創新創業活動，包含青年職涯發展的團體課程、職涯講座、就業研習和企業參訪，以及創客培育的技術分享與主題實作工作坊等，搭配創新創業基地優質的場域空間與硬體設備，為嘉義及雲林的就業和創業資源注入新活力，鼓勵有就業需求或懷有創業夢想的青年積極參與，穩定就業、勇敢追夢。

▲▼ 雲嘉南分署攜手中正大學 培育青年創新創業量能 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

▲-國立中正大學創新創業基地，備有完善的實作場域、培育空間及厚實的創新服務量能，協助在地青年提升創業能力與職涯競爭力 。（圖／勞動部勞發署雲嘉南分署提供）

此外，考量青年在創業過程中，往往面臨資金、技術與通路等多重挑戰，勞動部微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元，不僅免保證人、免擔保品，前2年還免利息，大幅度降低貸款者週轉資金的壓力，還依轄區創業熱門行業建置輔導顧問，提供青年多元化的創業諮詢、創業適性評測、創業家座談會等協助措施，詳情可上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw) 查詢，或撥打0800-092-957免付費專線洽詢。

 
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