中正大學攜手慈濟人才培育　教育學術醫療結合公益養成

▲▼ 中正大學攜手慈濟， 共創人才培育、學術研究與醫療服務新典範 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學於12日與佛教慈濟慈善事業基金會、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院及慈濟學校財團法人慈濟大學正式簽署合作備忘錄，期望透過學術與慈善、醫療和教育志業的攜手合作，創造共善、共好，共同為培育仁心智慧的優質人才、創造和諧永續的世界而努力。此舉將促進學術與公益的創新融合，為台灣教育與醫療領域創造新契機，並樹立國際合作的新典範。

▲慈濟大學劉怡均校長與中正大學蔡少正簽約合影。（圖／中正大學提供）

此次簽約儀式由中正大學校長蔡少正、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、大林慈濟醫院院長賴寧生及慈濟大學校長劉怡均共同簽署。未來，雙方將在生命教育、學術研究、醫療服務與社會公益等領域進一步深化合作。中正大學表示，透過與慈濟慈善基金會的合作，將以互惠原則推動慈善生命教育、國際青年交流、實踐課程及數位科技教育等計畫，結合行動方案深入落實，實現資源共享、優勢互補，共同培養具跨域合作能力、全球視野、慈悲心與國際競爭力的優秀人才。

▲大林慈濟醫院賴寧生院長與中正大學蔡少正校長簽約合影。（圖／中正大學提供）

在慈濟大學方面，雙方將針對校際交流、教師合聘、研究發展及圖書與資訊資源共享等四大面向展開交流合作；而與大林慈濟醫院的合作，則聚焦於技術資源、儀器設備共享，以及醫療與教學研究的雙向支援，並攜手爭取外部資源，進一步提升雲嘉地區醫療與教育水準。

▲慈濟慈善事業基金會顏博文執行長(圖左)與中正大學蔡少正校長簽約合影。（圖／中正大學提供）



中正大學校長蔡少正表示，此次合作將進一步提升中正大學的學術研究與實務應用成果，讓學生能有更多機會參與慈善與醫療相關的實習與研究，將課堂所學轉化為服務社會的行動力。慈濟基金會執行長顏博文則強調，慈濟長期致力於慈善、醫療、教育及人文等四大志業，此次與中正大學的合作，不僅是雙方合作的重要里程碑，更將為社會帶來更深遠的影響。未來，雙方將以更緊密的合作方式，推動學術研究與公益實踐的創新結合，實現世界共好的願景，為學界與醫界創造多贏的合作局面。