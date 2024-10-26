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35年前祂捐地助建校　博士神明出席中正大學校慶繞場　接受歡呼喝采

▲▼中正大學校慶神明學士成焦點。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正大學校慶運動會開場暖身。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學生日快樂！中正大學今年迎接創校35週年，衛生福利部政務次長呂建德等各界重要人士齊聲祝福，祝中正大學校運昌隆。獲頒中正大學榮譽名譽博士學位，因而有神明博士之名的民雄鄉穀豐宮神農大帝神尊亦蒞臨開幕式現場，勉勵學校「三五正荊彩、續寫新篇章」！

校長蔡少正表示，今天大家齊聚一堂，共同慶祝中正大學邁入35週年。自創校以來，中正大學秉持「積極創新，修德澤人」的校訓，不斷追求卓越，無論在學術研究、社會服務，還是文化傳承上，都展現出卓越的成果。35年前，中正大學的所在地還只是一大片充滿蔓草與甘蔗的130公頃土地，如今已成為全台最美的校園和國際一流學府。

▲▼中正大學校慶神明學士成焦點。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄鄉穀豐宮神農大帝神尊出席中正大學校慶接受全場歡呼喝采。（圖／記者翁伊森翻攝）

因此，今年校慶運動會開幕式特別邀請民雄鄉穀豐宮神農大帝神尊蒞臨， 榖豐廟35年前捐贈校方60公頃土地，以及50公頃以公告地價出售給中正大學作為校地， 中正大學更在9年前頒中正大學榮譽博士給民雄鄉榖豐宮神農大帝，成為全台學歷最高的神明，神明穿著博士服被放在廟裡細心保存。

▲▼中正大學校慶神明學士成焦點。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄鄉穀豐宮神農大帝神尊身著博士服。（圖／記者翁伊森翻攝）

從此人與神明互動，傳為佳話。在鑼鼓聲中神農大帝與運動員一齊繞場，全校師生也藉此機會表達對穀豐宮當年捐地建校的感謝與敬意。

▲▼中正大學校慶神明學士成焦點。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外開幕式還安排世界級的頒獎儀式，由校長蔡少正代表全校頒發獎牌給今年獲得台灣史上第一面帕奧跆拳道獎牌的銅牌國手蕭翔文校友，以及其教練運動競技學系吳燕妮副教授。兩人一登上司令台，現場歡呼聲不絕於耳，同感榮耀。

▲▼中正大學校慶神明學士成焦點。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲校長蔡少正代表全校頒發獎牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

晚間的閉幕式將是校慶運動會最高潮，除了頒發各項賽事、創意啦啦隊的獎項外，競技啦啦隊校隊也帶來精彩演出。運動會最後一個活動是眾人引頸期盼的主題煙火秀，將於晚間七點盛大綻放，並同時線上直播，在大家歡呼聲中祝福中正大學持續邁向高峰！

 
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