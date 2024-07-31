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中正大學人文理工並重　提供學子多元化且前瞻性學習環境

▲▼ 中正大學人文與理工並重，綜合型大學的卓越典範 。（圖／中正大學提供）

▲中正大學人文與理工並重，綜合型大學提供學生多元化且前瞻性的學習環境 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學位於雲嘉南地區，為人文與理工並重的綜合型大學。今年，學校在校務與教學發展、學術研究合作以及師生表現等方面皆有亮眼成果，獲得各界肯定。校內七個學院以其創新精神和學術卓越著稱，為學生提供多元化且前瞻性的學習環境，更榮獲2024遠見雜誌最佳大學排行「人文社科類」第三名，也被評為「總體競爭力」進步最多的國立大學。

▲▼ 中正大學人文與理工並重，綜合型大學的卓越典範 。（圖／中正大學提供）

文學院提供豐富的課程選擇，包括中國文學、外國語文、歷史和哲學等系所。中文系致力跨領域和國際化的教學與研究，外文系則涵蓋英美文學、語言學及應用語言學。歷史系為台灣歷史系中少數完整開設中國、世界各斷代課程的系所，並連續三年榮獲QS世界大學排名「古典與古代歷史」學科全球排名51-90名次；哲學系則著重於深入分析哲學領域。

理學院設有五個學系及一個博士學位學程。數學系在課程上特別規劃應用數學、統計科學、物理科學、資訊科學、管理科學、資料科學及人工智慧等學程。地環系是全國大學唯一結合地震學、應用地球物理學、地質科學與環境科學的系所。物理系涵蓋磁性及凝態物理、光電物理、複雜系統與跨域整合物理、量子物理及量子資訊等四大領域。化生系以合成化學、無機化學、分析化學、光譜學和理論計算化學等基礎研究，朝向新材料科技及生物相關科學技術的研究領域發展。生醫系則培育生命科學領域教育與研究人才。各學系均致力於培養學生在基礎科學和應用科學領域的專業能力。

社會科學領域在QS世界大學排名和泰晤士報世界大學學科排名中屢創佳績，並在ESI世界前1%內。院內設有社會福利、心理學、勞工關係、政治學和傳播學等系所以及相關碩士研究所和博士學位學程，涵蓋重要社會科學領域，課程規劃以「創新理論、在地實踐」為軸心，以培育未來制度與社會革新的設計師。社福系為國立大學唯一的社會福利學系，著重培養制訂、規劃、推動社福政策人才。心理系課程則以理論研究為基礎，實務應用為輔，畢業學生通過臨床心理師專業技術人員高等考試幾近100%。除此之外，勞工系也為國立大學唯一「勞工關係」學系，強調跨領域及多元整合及學生實習經驗。傳播系重視培養整合性的媒體能力，成為新時代媒體人。政治學系以理論與研究方法訓練為基礎，發展問題分析與解決能力。

工學院系所學程涵蓋資訊、電機、機械、光電、化工、AI資通訊等領域，並設有以機械領域為主題的前瞻製造系統頂尖研究中心，結合國內精密機械和精密製造業，開發智能機械的增值技術。資訊及電機工程在QS世界大學學科排名表現傑出，多位教師榮獲全球前2%頂尖科學家、國科會傑出研究獎、會士與國際電機電子學院(IEEE)院士等國內外重要獎項。本院參與「工程及科技教育認證」，提升教學品質並與國際接軌，目前 5 個系所已全數通過工程及科技教育認證。

▲▼ 中正大學人文與理工並重，綜合型大學的卓越典範 。（圖／中正大學提供）

管理學院致力於推展商管理論與實務之專業知識，以誠信精神培養學生社會永續意識及創新能力，並透過終身學習及與關係人合作，發揮對社會的影響力，更在2016、2021年通過AACSB國際商管認證及再認證，躋身全球前5%頂尖認證名校，在國內外皆有優良聲譽。管理學院設有經濟、財務金融、企業管理、會計與資訊科技、資訊管理學士，並擁有多個研究所碩士和博士班，以及國際菁英、金融科技碩士學位學程。目前與全球28間知名境外大學締結姊妹校，提供學生多元出國交換機會，也歡迎海外學生前來交換或就讀。

▲▼ 中正大學人文與理工並重，綜合型大學的卓越典範 。（圖／中正大學提供）

法學院包括法律學系和財經法律學系，法律系偏重傳統民、刑、公法、勞社法的法學教育，財法系則較著重智財法、財經法、財稅法等專業法規。兩系均設有研究所，提供學生直升研究所的機會。法學院於2024年QS世界大學排名，位居國內法學學系第三名。近年也開設跨領域整合課程，讓學生隨時掌握社會國際脈動。法學院內設有國考輔導中心，輔導學生順利通過國家考試，就去年而言，即有2位應屆畢業生考取司法官，15位應屆畢業生通過律師考試。

▲▼ 中正大學人文與理工並重，綜合型大學的卓越典範 。（圖／中正大學提供）

教育學院設有成人及繼續教育、犯罪防治及運動競技等三個學系，為學生提供多元且前瞻的學習機會。成人及繼續教育系是國內首個擁有學士、碩士和博士完整課程的成人教育系所，犯罪防治系則涵蓋生物、心理學、社會學、法學、社會工作、精神醫學等廣泛學科。運技系更是全國綜合大學中首創的學系，除了致力於培育體育頂尖人才，也增設高齡運動指導課程，培訓樂齡運動指導員來應對超高齡社會。


多年來，中正大學在教學和研究上堅持「獨特、卓越、前瞻」的教育理念，並進一步轉變為「新世代、新思維、新定位」。各學院在其創新精神和學術卓越的引領下，致力於培育具備專業知識和人文關懷的優秀人才，為台灣的教育和社會發展做出積極貢獻。

 

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