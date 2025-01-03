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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提升環境！陸軍清泉崗營區完工　賴清德盼吸引人才加入國軍

記者白珈陽／台中報導

總統賴清德今天（3日）前往陸軍第十軍團清泉崗營區新建營舍啟用典禮，賴清德視察主戰車堡、官兵休閒室與寢室，與軍方幹部及官兵共進午餐，並頒發加菜金。賴清德說，感謝國軍不分晝夜、堅守崗位、捍衛國土、守護主權，期盼透過實質提升國軍居住環境，吸引更多優質人才加入國軍，強化國軍戰力。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲總統賴清德今天前往陸軍第十軍團清泉崗營區新建營舍啟用典禮。（圖／記者白珈陽攝）

賴清德致詞表示，清泉崗營區的部分營舍，已經使用超過50年，為了改善官兵生活品質，前總統蔡英文特別推動「興安專案」，投入預算執行營舍新建。

他說，看著嶄新的大樓，象徵對於創造舒適及優質服役環境的願景，同時也是大家共同努力的見證，他相信，新建營舍的完成，可以讓官兵更專注於戰訓本務，增強對軍隊的歸屬感，在保家衛國上付出更大心力。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陸軍第十軍團清泉崗營區新建營舍今天啟用。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴清德與軍方幹部及官兵共進午餐。（圖／記者白珈陽攝）

賴清德指出，這是興安專案首次「旅級」規模的全營區整建工程，不僅僅興建了住、訓、用合一的營舍大樓、聯合餐廳、以及多功能集會中心，也興建了戰訓所用的附屬設施與保養廠。國防部、軍備局與工營中心，能夠有效營造「以部隊為家」的氛圍，如期如質完成這項任務，他要表達肯定及嘉許。

他也說，身為三軍統帥，官兵生活設施的改善，是他的首要關切，目前透過「興安專案」的執行成果，可以讓國人看到，國軍居住環境實質的提升，更希望藉此吸引更多優質人才加入國軍行列，強化國軍戰力。政府也會做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升整體的服役環境。

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