黃國昌嗆賴清德台獨龜孫　王義川籲表態：中國籍不能當中華民國民代

▲民眾黨代理黨主席黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政部日前解除前南投縣議員史雪燕公職身份，而內政部長劉世芳昨指有5位里長具有中國籍，要依國籍法辦理，民眾黨團總召黃國昌今（3日）怒嗆，賴清德沒膽搞兩國論，「他哪是什麼台獨金孫，是台獨龜孫」。對此，綠委王義川受訪時直言，有中國籍就是雙重國籍，就不能在台灣當民代，黃國昌別玩文字遊戲，「你要表態啊！黃國昌你支不支持中國籍當中華民國的民代？」

黃國昌今表示，賴清德嘴巴講的台灣獨立，是嘴巴講而已，賴清德什麼時候真的做過？賴清德什麼時候搞過國與國？騙選票用的而已，賴清德過去對台灣主權的論述跟他今天講的話可以接在一起？賴自己回去看以前講的話都會覺得自己丟臉，「他哪是什麼台獨金孫，是台獨龜孫」。

對此，王義川回應，這種情緒性字眼沒有意義，中華民國民代就是不能雙重國籍，宣誓當民意代表時，都有寫一張沒有雙重國籍，但黃國昌在玩文字遊戲，「有中國籍就是雙重國籍，就不能在台灣當民代，這樣夠清楚了吧！」

王義川也喊話黃國昌，「你要表態啊！黃國昌你支不支持中國籍當中華民國的民代？民眾黨不能因為一個不分區有中國籍就說五四三，講一些情緒性字眼，民眾黨應該要表態啊！有中國籍能不能當中華民國的民代？」

對於民眾黨號召支持者1月11日上街釘孤支，王義川回應，釘孤支是一對一，不要號召一堆群眾，除非是找來當觀眾，看要跟誰釘孤支講清楚，不要搞一大堆心思卻不在立院，也呼籲黃國昌一件事，「你們前主席可能黑你們的錢，建議代理黨主席黃國昌可以好好追討一下。」

