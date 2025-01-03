威權勢力正在合流　賴清德：台灣要追求有實力的和平

▲總統賴清德勗勉海軍海鋒第一大隊暨主持「陸軍清泉崗營區完工啟用典禮」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（3日）上午前往台中勗勉「海軍海鋒第一大隊」暨主持「陸軍清泉崗營區完工啟用典禮」。賴感謝國軍不分晝夜、堅守崗位、捍衛國土、守護主權，期盼透過實質提升國軍居住環境，吸引更多優質人才加入國軍，強化國軍戰力。並表示，政府會做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升整體服役環境。

總統首先抵達清水營區勗勉「海軍海鋒第一大隊」，視導主戰車堡及聽取機動車輛介紹。接著前往清泉崗營區主持營舍完工啟用典禮，並視導官兵休閒室及寢室。午間，與重要幹部及官兵代表會餐，並頒發加菜金，感謝國軍弟兄姊妹的辛勞付出。

賴清德在清泉崗營區致詞時提到，非常高興能來到這邊主持新建營舍啟用典禮，也特地前來感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，讓國人能夠安心生活。清泉崗營區的部分營舍，已經使用超過50年，為了改善官兵生活品質，蔡英文總統特別推動「興安專案」，投入預算執行營舍新建。

「看著嶄新的大樓，象徵著我們對於創造舒適及優質服役環境的願景，同時也是我們共同努力的見證。」賴清德相信，新建營舍的完成，可以讓官兵更專注於戰訓本務，增強對軍隊的歸屬感，在保家衛國上付出更大心力。

賴清德提到，這次是「興安專案」首次「旅級」規模的全營區整建工程，不僅僅興建了住、訓、用合一的營舍大樓、聯合餐廳、以及多功能集會中心，也興建了戰訓所用的附屬設施與保養廠。

賴清德說，國防部、軍備局與工營中心，能夠有效營造「以部隊為家」的氛圍，如期如質完成這項任務，我要表達肯定及嘉許。身為三軍統帥，官兵生活設施的改善、是我的首要關切。上週五，我也到屏東，出席陸軍涼山營區的完工啟用典禮。

賴清德指出，透過「興安專案」的執行成果，可以讓國人看到，國軍居住環境實質的提升，更希望藉此吸引更多優質人才加入國軍行列，強化國軍戰力。政府也會做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升整體的服役環境。

賴清德說，稍早也前往海軍海鋒第一大隊，感謝辛苦的海軍官士兵，也要藉此機會，再次感謝包含機步234旅在內的國軍弟兄姊妹，不分晝夜、堅守崗位、捍衛國土、守護主權，大家都辛苦了。

「守護國家、保衛人民，是國軍最重要的使命。」賴清德說，當前中國、北韓、伊朗、俄羅斯等威權勢力正在合流，區域的穩定備受挑戰，「我們是追求有實力的和平、熱愛自由民主生活的國家，國軍永遠都是守護國家與人民安全的穩定力量」，新的一年繼續一起守護國家安全，共同生活、一起打拚。

▲總統賴清德勗勉中部地區部隊。（圖／總統府提供）