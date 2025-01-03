又是起落架問題！　釜山航空112人客機「降落一半拉升」重飛

▲ 釜山航空班機因起落架儀器異常重飛。（圖／釜山航空提供，非當事客機）

記者陳宛貞／編譯

南韓廉航釜山航空（Air Busan）一架載有112人的客機3日上午從香港飛往釜山，因起落架相關儀器出現異常，第一次嘗試降落中機師決定重飛，所幸最終安全降落。

根據《韓聯社》，釜山航空BX392航班3日凌晨從香港出發，上午約6時20分試圖在金海國際機場降落，但因儀表上顯示起落架功能的儀器出現異常，無法確認起落架是否正常，機師決定提升高度重飛（Go Around），經塔台肉眼確認沒有異常後，最終正常降落。

航空公司人士說明，試圖降落過程中起落架雖正常啟動，但儀表上顯示兩邊起落架是否啟動的燈號出現時間差，考量到日前才發生濟州航空在務安機場因起落架未放下，機腹著陸撞牆爆炸的事故，為保險起見決定重飛。

根據Flightaware，這架客機機型為空中巴士A321。當時機上載有112名乘客，最終於上午6時32分降落，較原定抵達時間延誤12分鐘。

釜山航空也調派其他航機，取代這架飛機原定執飛的航班。航空公司說明，「雖然推測是連接儀器的系統感應器暫時出錯，但為進行縝密確認，將會額外檢查」，預計在全面檢查後重新執飛。