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機車小黃「老司機」邊騎邊看A片！　18歲泰妹嚇壞秒衝下車

▲▼機車小黃邊騎邊看A片！18歲女乘客嚇壞。（圖／翻攝自Channel 7）

▲受害少女拍下司機一邊騎車一邊看A片的畫面。（圖／翻攝自Channel 7）

記者王佩翊／編譯

泰國一名少女近日搭乘機車型計程車「Bolt Motorbike」返家時遇上變態司機。她表示，自己上車不久後才發現對方將手機掛在車前，大播性愛片，期間還把聲音調大，試圖引起她的注意，嚇得她馬上要求下車，且因擔憂司機得知住家地址，只能先躲進鄰居家，等司機離開後才敢回家。

根據The Thaiger報導，該名18歲受害者1日在Facebook社團「泰國Bolt摩托車司機專區（คนขับ Bolt drivers Thailand มอเตอร์ไซค์（เท่านั้น））」中發文公開了這起事件，並警告其他乘客小心遇到類似事件，同時尋求法律建議。

少女表示，她1日凌晨4時搭乘Bolt的機車計程車回家，沒想到卻遇到一邊騎車一邊看A片的變態司機。她同時也附上2張照片，從照片中可以看到，她從後座向前拍攝，清楚拍下司機一邊騎車一邊看A片的畫面。

她寫道，「如果這篇文章冒犯到任何人，我很抱歉。我只是想知道應該怎麼處理這個情況。我在凌晨4時遇到這個司機，從我上車後到我家的村子門口，他都一直在看這些影片。最後我讓他停在村子口，便下車快步離開。」

受害少女進一步說，當她要求司機停車讓她下車後，司機竟然沒有馬上離開，反而一直留在原地盯著她看。少女害怕對方會知道她的住處，因此選擇暫時躲進鄰居家中10分鐘，直到確認變態司機已離開，她才回家。

少女同時詢問網友，是否可以向Bolt檢舉這起事件，並呼籲其他人也要注意安全。她表示，起初她並未發現司機在看A片，直到對方刻意調高手機亮度與音量，試圖引起她的注意。不僅如此，司機還在離開前還露出猥褻的笑容，讓她害怕不已。

少女事後接受媒體採訪時表示，她已經向Bolt平台反映這件事，但並沒有收到回應。有其他網友也留言分享相似經歷，並指出該名司機早就是慣犯，且已經多次被檢舉，但卻依然在跑車。

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