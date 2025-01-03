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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲再遭羈押　藍委：民眾黨支持者的「亡黨感」已達臨界點

▲立委李彥秀發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委李彥秀。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院合議庭昨天深夜裁定柯文哲等4人均羈押禁見。國民黨立委李彥秀表示，柯文哲受到如此「高規格」的司法待遇，勢必也將影響到未來政壇的氛圍，民眾黨支持者的「亡黨感」也達到臨界點，未來在立法院綠白已經完全沒有合作的可能性，坊間更盛傳「今日柯文哲，明日國民黨」的說法，唇亡齒寒，政治上的焦土對抗恐難避免。

李彥秀說明，高院兩次發回更裁的理由，從上次「防止被告逃亡」，到這次羅列「被告串證滅證」；而地院從首次召開接押庭時，法官詢問柯文哲「交保金多少為宜？」柯文哲還可以談笑風生回應「還得去問陳佩琪」，到昨天羈押庭時，地院法官改問檢方「押到何時可以接受？」合議庭最後裁定柯文哲等四名被告羈押禁見的結果本在各界意料之中。

李彥秀提到，前次發回更裁後，從重金交保、不得聯繫證人與被告、限制住居、出境及出海，到自願配戴電子腳鐐，柯文哲已經形同「軟禁」的待遇，但是仍難說服檢方與高院「趨吉避凶、脫免罪責是基本人性」的質疑，將柯文哲羈押禁見在看守所內「至少等到法院審理的證人交互詰問程序完成」，恐怕才能讓檢察官與法官覺得安心。

李彥秀認為，柯文哲涉京華城與政治獻金案是社會重大矚目案件，從偵辦、羈押、起訴到申請續押，不僅是檢方的偵辦與司法的攻防，全台的政治人物、媒體、名嘴與政論節目也全程參與「辦案」，幾乎成為一股「全民運動」，對於起訴書呈現的證據以及檢方不斷抗告，民眾心中已有定見，偵辦期間柯文哲已經遭到羈押禁見四個月，起訴後再次遭到羈押禁見，綠營側翼的亢奮，白營小草的悲憤已經達到頂點，未來的壓力將回到檢方身上，檢方不再有串證滅證的理由藉口，一切都將交給證據卷證說話。

李彥秀說，柯文哲受到如此「高規格」的司法待遇，勢必也將影響到未來政壇的氛圍，「就是要關柯文哲」「司法迫害柯文哲」已經成為民眾黨的主流意見以及唯一的看法，民眾黨支持者的「亡黨感」也達到臨界點，這樣的結果未必是賴清德的意志，但是「滅黨之仇」恐怕也宣告了未來在立法院綠白已經完全沒有合作的可能性，坊間更盛傳「今日柯文哲，明日國民黨」的說法，唇亡齒寒，政治上的焦土對抗恐難避免。

根據《美麗島電子報》最新民調，柯文哲的信任度仍達到20%，相較於柯文哲總統大選得票率26%，以及民眾黨政黨得票率22%，李彥秀認為，柯文哲的政治底氣還在，直播中柯文哲拜託支持者繼續支持民眾黨的溫情喊話，立刻就有3,000位小草自動入黨，一度灌爆官方網站，「凡殺不死柯P的，必使柯P更加強大」，柯文哲遭羈押後的政治效應，恐怕才是民進黨最需要擔心的地方。
 

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