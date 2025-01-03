全家合作不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」！現做奶昔全台2000店開賣

▲全家首度與「FUJIYA不二家」聯名合作，全新推出「煉乳牛奶霜淇淋」，可搭配「比利時巧克力」成綜合口味。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店人氣Fami!ce霜淇淋首度與日本甜點品牌「FUJIYA不二家」聯名合作，全新推出「煉乳牛奶霜淇淋」，更可搭配「比利時巧克力」成綜合口味，1月5日起上市；同時也預告1月20日推出超受歡迎的「草莓牛奶」口味，是冬季必吃夢幻組合。而先前造成話題的「喝的霜淇淋」將擴大到2000間店開賣，喜歡現做奶昔的人有福了！

▲全家Fami!ce霜淇淋首度攜手日本知名甜點品牌「FUJIYA不二家」。（圖／全家提供）

全家便利商店Fami!ce霜淇淋持續推陳出新，受到消費者喜愛，此次首度攜手日本知名甜點品牌-FUJIYA不二家，1月5日起推出冬季療癒系新口味「煉乳牛奶」，牛奶的清新與煉乳的甜蜜結合，咬下就能感受到滿滿濃厚的奶香味。

▲1月20日將推出「草莓牛奶」口味。（圖／記者林育綾攝）

而首波綜合口味，搭配深受網友喜愛、熱烈敲碗回歸的「比利時巧克力」，煉乳與巧克力的雙重搭配，碰撞出濃郁火花。1月20日將推出第二波「草莓牛奶」口味，酸甜適中的草莓，搭配煉乳，可說是經典中的經典。

此波的霜淇淋還搭配粉嫩的蘋果紅餅皮、專屬聯名霜淇淋紙杯，不管是餅皮或是紙杯，都有著超萌的「牛奶妹」PEKO、「牛奶弟」POKO，視覺與味覺雙重享受，滿滿療癒感。

▲全家首度與「FUJIYA不二家」聯名合作，全新推出「煉乳牛奶霜淇淋」，可搭配「比利時巧克力」成綜合口味。（圖／記者林育綾攝）

Fami!ce霜淇淋每支售價49元，1月5日至1月7日在全家會員APP「隨買跨店取」，推出3天快閃「5支188元優惠」，每會員限購2組，喜歡霜淇淋的粉絲可把握機會買起來。

●喝的霜淇淋擴大開賣

全家霜淇淋也持續推出創新吃法，先前在體驗店限定推出造成話題的「喝的霜淇淋」，將於1月5日擴大販售，超過2000店都可買。「喝的霜淇淋」將霜淇淋與醇厚牛奶相互融合，帶來猶如現做奶昔的滑順細膩口感，可搭配不同霜淇淋口味，創造不同風味，當成下午茶、飯後甜點都適合，預計成為奶昔控的愛。

想嘗試「喝的霜淇淋」現做奶昔，1月6日中午起可透過全家會員APP的地圖趣功能，勾選「Fami!ce喝的霜淇淋」選項，即可搜尋到有販售的店舖。同時在1月5日至1月19日，全家會員還有嚐鮮價59元（原價69元）。

●7-11推出「開心果霜淇淋」

7-ELEVEN則在1月推出「開心果」口味霜淇淋應戰，使用碳烤開心果，標榜滿滿堅果香氣，不過目前僅有少數店家搶先開賣，預計1月8日全台推出。有網友嘗試後表示，吃起來奶香味很夠，其他網友也說「開心果，碳烤，感覺很香，會很想嚐嚐」。