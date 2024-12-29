全家霜淇淋新口味巧克力回歸！搭不二家牛奶超濃　草莓控也預備

▲全家「巧克力霜淇淋」預計在1月回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

巧克力控、草莓控預備開吃！全家便利商店霜淇淋每月新口味都讓消費者期待，如今已悄悄傳出巧克力口味將回歸，還搭配不二家牛奶，雙口味吃起來超香濃，也被許多網友喻為是最搭的神組合。另外1月中下旬還有「草莓霜淇淋」，喜歡巧克力、草莓、牛奶可把握機會吃一波。

▲超人氣的「草莓霜淇淋」也預計在1月中下旬回歸。（圖／業者提供）

全家便利商店霜淇淋長期受到消費者喜愛，除了持續推出新口味、聯名話題新品，過去熱銷的口味也會因為網友敲碗好評回歸。近傳出1月將有「巧克力霜淇淋」回歸，另一口味則是不二家牛奶，兩者無論單獨吃，或是混搭成綜合口味都十分濃郁美味。除此之外，超人氣的「草莓霜淇淋」也預計在1月中後回歸，詳情以全家公布為主。

除此之外，全家也推出霜淇淋會員價「第2支只要5元」，優惠只到今天（12月29日）。而即日起至1月1日，在全家APP「隨買跨店取」，也推出Fami!ce霜淇淋「18支特價588元」、「2支特價59元」，趁新的一年把愛喝愛吃的買起來，狂省一波。

▼全家霜淇淋會員第二支只要5元。（圖／業者提供）



7-ELEVEN同步有雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋、思樂冰，今日也同享全品項「第二支（杯）10元」優惠！

▼7-11霜淇淋優惠到今天還有。（圖／業者提供）

