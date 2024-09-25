全家將推「UCC咖啡霜淇淋」、人氣口味回歸！網爆：最喜歡的來了

▲網傳全家10月將推出「UCC咖啡聯名霜淇淋」，另外人氣的「小農牛奶」也將回歸。（圖左／翻攝自臉書；圖右／資料照／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店霜淇淋每月都推出新口味，長期受到消費者關注和喜愛，如今已有網友搶先爆料，10月新口味將推出「UCC咖啡霜淇淋」，另外人氣的「小農牛奶」也將回歸，讓許多網友紛紛喊「最喜歡的咖啡來了！」、「這次一定要吃25支」。

網友在臉書社團爆料分享，全家10月新口味是咖啡霜淇淋，「據說是跟UCC聯名」，消息一出讓不少咖啡控紛紛留言「這口味我可以」、「終於有想吃的口味了」、「這個口味我喜歡，好期待+1」、「這次要吃滿25支！」

除此之外網友也傳出，許多人敲碗的人氣口味「小農牛奶」可能回歸，可跟UCC咖啡霜淇淋混搭為雙口味。

▲全家目前有義式濃縮口味霜淇淋「阿芙佳朵」。（圖／業者提供）

目前全家便利商店尚未正式公布相關消息，不過如果喜歡咖啡口味霜淇淋，全家目前販售義式甜點「阿芙佳朵」，以台灣人喜愛的「義式濃縮咖啡」搭配Fami!ce霜淇淋，將濃醇熱咖啡澆淋在霜淇淋上，冷熱交融、苦甜平衡的口感令人陶醉，售價65元。

此外，美式賣場好市多（COSTCO）近來推出新品「開心果霜淇淋」，售價79元。目前新口味霜淇淋已在全台好市多賣場開賣，業者表示，此次口味是限定商品，未來會不定期更換新口味。

▲好市多推出新口味「開心果霜淇淋」，在全台賣場熟食區販售。（圖左／資料照，圖右／業者提供）

