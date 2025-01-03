轟民眾黨「演司法迫害大戲」　簡舒培酸：應呼籲橘子回來救阿北

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨日晚間再因京華城、政治獻金假帳案中，遭北院裁定羈押禁見，並於今日凌晨搭乘囚車前往土城看守所，民眾黨則呼籲，賴清德總統適可而止，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。對此，民進黨北市議員簡舒培今（3日）開轟，民眾黨演司法迫害大戲，卻不呼籲潛逃海外的橘子趕快回來救救阿北。

簡舒培提到，在北檢二度抗告後，台北地院裁定柯文哲、沈慶京等4人羈押禁見，北院在裁定書中也明確列出理由：被告犯罪嫌疑重大、所犯均為最輕本期5年以上有期徒刑之罪、有事實足認有逃亡之虞，且有事實足認有湮滅及勾串共犯、證人之虞。

簡舒培進一步點出，北院認為，在衡量本案對社會危害程度及國家刑罰權行使的公益考量，與被告人身自由相互權衡，非予羈押顯難進行追訴審判。

簡舒培表示，面對同一批法官，民眾黨前幾天帶著小草大喊「謝謝法官」，現在柯文哲又被羈押，民眾黨怕自打臉，所以乾脆繼續演司法迫害大戲，還發聲明說：「呼籲賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人」。

針對民眾黨的控訴，簡舒培直指，整起事件的起源，就是柯文哲護航放寬京華城容積率、圖利威京集團上百億、還拿了不該拿的錢，是柯文哲「想空想縫」要搞黨營事業，把政治獻金帳戶當成自己的帳戶在支配。

簡舒培怒批，柯文哲、民眾黨無視法律，明明因為自身違法，被起訴羈押禁見，這與總統有什麼關係？為什麼柯文哲做壞事，別人卻要成為歷史罪人，這是什麼神邏輯？

再者，簡舒培還指出，柯文哲已經辭去黨主席，民眾黨現在的大呼小叫，只是再一次證明柯文哲即使辭去黨主席仍有「實質影響力」，更別說柯文哲交保的這一個禮拜，又是開直播又是受訪，甚至跟一群證人開會，還問人家「是證人還是被告」，完全無視北院「不得接觸證人」的附帶條件。

簡舒培強調，民眾黨每天怪天怪地，一下司法不公、一下政治迫害，卻不呼籲潛逃海外的橘子趕快回來救救阿北，抹臭司法、痛批賴清德，都不代表柯文哲就是清白的。

最後，簡舒培說，柯文哲之所以會有今天，完全就是咎由自取，柯文哲總是拿聖人標準來看待政治人物，講得冠冕堂皇，甚至還出書，而民眾黨拿出這樣高道德標準的10%來自我要求，有這麼難嗎？