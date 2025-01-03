酸賴清德台獨龜孫沒膽搞兩國論　黃國昌：製造內部對立鞏固執政

記者陳家祥／台北報導

內政部日前解除前南投縣議員史雪燕公職身份，而內政部長劉世芳昨指有5位里長具有中國籍，要依國籍法辦理，被國民黨質疑賴政府是赤裸裸在搞兩國論。對此，民眾黨團總召黃國昌今（3日）酸，賴清德沒膽搞兩國論，「他哪是什麼台獨金孫，是台獨龜孫」；黃說，賴要搞的是國內政治清算鬥爭，在內部造成分化對立，這樣才能鞏固基本盤。

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



「賴清德赤裸裸搞兩國論？沒有啦！」黃國昌說，賴清德嘴巴講的台灣獨立，是嘴巴講而已，賴清德什麼時候真的做過？賴清德什麼時候搞過國與國？騙選票用的而已，賴清德過去對台灣主權的論述跟他今天講的話可以接在一起？賴自己回去看以前講的話都會覺得自己丟臉，「他哪是什麼台獨金孫，是台獨龜孫」。

而針對法條解釋的部分，黃國昌說，法律人依法論法，民進黨政府對兩岸人民關係條例的解釋，當初邱太三怎麼講？現在劉世芳怎麼講？對民進黨政府而言，法律永遠只是工具，沒有遵守法律精神跟價值。

黃國昌指出，當時邱太三說，「在我國現行法律制度下，根本不承認中華人民共和國、根本不存在，那地方是中華民國大陸地區」，既然都不承認，怎麼會有中華人民共和國的國籍？這不是最基本邏輯嗎？

黃國昌直言，劉世芳現在變一套說法，目的不是要搞兩國論、賴清德沒那個膽，「他要搞的是國內政治清算鬥爭，他要在內部造成分化分裂、造成對立衝突，這樣民進黨才能在賴清德蒼白無力的執政下，想辦法透過對立衝突鞏固基本盤」。