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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1月11釘孤支！民眾黨號召人民集結　怒吼：還我司法正義

▲▼1、11釘孤枝 還我司法正義 人民怒吼集結 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨號召支持者1月11日上街「釘孤支」，集結怒吼「還我司法正義」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，二度裁定交保遭撤銷後，台北地院2日三度召開羈押庭，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。民眾黨今（3日）宣布，將在1月11日舉辦「還我司法正義　人民怒吼集結」活動，要和總統賴清德、民進黨政府釘孤支。

黃國昌今宣布，1月11日司法節，民眾黨會全國總動員。他說，過去政府都會在台灣的司法節舉辦擦脂抹粉的官方活動，「這對提升人民對司法的信心毫無幫助」，目前民進黨政府赤裸裸把政治黑手伸到司法裡面，從前一陣子憲法法庭司法院大法官人事同意權審查，民進黨告訴全國法律人，他們要的是奴才不是人才，要的是聽從黨意、不是敢說真話的大法官。

黃國昌直言，民進黨為了要遮醜，現在開始對反對者抹紅、抹黑，連長期支持綠營的劉靜怡教授都被打為賣台集團一份子，「劉靜怡已經公開要求民進黨拿出賣台證據，到現在為止沒有看到任何證據」。民進黨連自己總統提名的大法官，只要敢批評、不順他們的意，不只封殺、還要繼續追殺，連抹紅的手段都拿出來，這跟共產黨紅衛兵在進行批鬥有何不同？

黃國昌接著指出，台北地檢署昨天放話給媒體，就是會不斷抗告，讓承審的地方法官心累不知道該怎麼辦，「昨天有聽完判決的人，都可以感受到承審的地院審判長有多無奈」。

黃國昌表示，昨天地院審判長問檢察官，到底羈押理由是什麼？勾串什麼證據能不能一次講清楚？結果北檢檢察官多麽傲慢，說全部理由都在卷宗裡面，有一些還沒拿出來的，未來會視需要拿出，「就是在暗示法官，敢再交保我就繼續抗告，搞到你永無寧日。國家的檢察官什麼時候變成這麼可怕的政治打手、政治鷹犬？」

「在民進黨主政8年以來，台灣的司法被民進黨踐踏得體無完膚。」黃國昌怒言，今年1月11日，民進黨沒有資格慶祝司法節，「1月11日的司法節，是人民站出來對民進黨、對賴清德發出怒吼集結的一天，我們要求賴清德、要求民進黨政府，還給大家司法正義」。

黃國昌說，這為的絕對不是前主席柯文哲，為的是在受到民進黨政治黑手操控的司法體系的每一位被害人。今天正式宣布，民眾黨全黨上下全國總動員，1月11日在自由廣場牌樓外的中山南路，請各位朋友，1月11日下午2點自由廣場見，號召所有不滿司法的台灣公民一起站出來。
 

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