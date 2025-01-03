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加國銀行搶案「僅歹徒一人受害」　失敗想撤退！結果自行車被偷了

這名企圖搶銀行的搶匪是一名白人男性，為了不讓人認出自己，特地戴著一條彩色長圍巾、黑色太陽眼鏡、藍色手術口罩、黑色毛皮鑲邊夾克、黑色手套、深色褲子和白色鞋子，看起來異常突兀。（圖／翻攝X／Hamilton Police）

▲這名搶匪意外成為這起搶案中唯一的受害者。（圖／翻攝X／Hamilton Police）

圖文／CTWANT

近日，加拿大南方的港口都市漢彌爾頓（Hamilton）發生了一起令人啼笑皆非的銀行搶案。一名男子喬裝後走進銀行，威脅櫃員「把錢交出來」，卻被對方看穿只是虛張聲勢，一陣難堪的對峙後，這名搶匪決定撤退，但走到門口才發現他的自行車被偷走了，最終不得不用雙腿跑步逃離現場。漢彌爾頓警方公布了監視器畫面，同時徵求這名銀行搶匪與自行車小偷的消息。

據加國新聞頻道《CP24》消息，漢彌爾頓警方12月18日接獲蒙特利爾銀行天堂路分行的搶案通報。事後，警方告訴媒體，一名騎著自行車的男子進入銀行後，向櫃員遞交一張寫有要求交出現金的紙條，並且口頭威脅銀行櫃員自己身上帶有武器。

由於銀行櫃員們判斷這名搶匪只是在虛張聲勢，於是與男子展開對峙。男子研判無法得手，立刻決定離開銀行，然而當他走出銀行大門，卻發現停放在銀行門口的自行車，不知道什麼時候已經被人偷偷騎走了，導致他不得不跑步逃離現場。

警方表示，這名企圖搶銀行的搶匪是一名白人男性，身高約在5尺4吋（162.6公分）到5尺8吋（172.7公分）間。他為了不讓人認出自己，特地戴著一條彩色長圍巾、黑色太陽眼鏡、藍色手術口罩、黑色毛皮鑲邊夾克、黑色手套、深色褲子和白色鞋子。

此外，偷走他自行車的是一名身穿黑色外衣的男子。

漢密爾頓警察局表示，目前已經對這2名犯罪者展開追捕，若民眾任何有訊息可提供，請與漢密爾頓警察局聯絡。

▼騎走搶匪自行車的小偷。（圖／翻攝X／Hamilton Police）

騎走搶匪自行車的小偷。（圖／翻攝X／Hamilton Police）

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