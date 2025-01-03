泰國菜鳥警酒後玩槍　「一槍2命」打死自己與親戚

▲泰國清邁省一名還在見習中的警察實習生，疑似將警隊槍枝偷帶回家向親戚炫耀，卻在酒後不慎擊發槍枝，一槍射穿了自己的頭顱，又打中了坐在一旁的親戚，2人雙雙喪命。（圖／翻攝Thaiger）

圖文／CTWANT

近日，泰國清邁省（Chiang Mai）發生一起不幸的槍擊意外事件。一名還在見習中的警察實習生，疑似將警隊的槍枝偷帶回家向親戚炫耀，卻在酒後不慎擊發槍枝，一槍射穿了自己的頭顱，又打中了坐在子彈射線上的親戚，2人最終均宣告不治。

據泰媒《Thaiger》報導，這起事件發生在2024年12月29日，當時泰國北部清邁省芳縣警察局（Fang Police Station）接獲通報，芳縣美卡分區（Mae Ka sub-district）的一所房屋發生致命槍擊事件。

警方趕到現場時，發現了28歲的實習警察巴吞蘇布（Pathomsub）的屍體，而他37歲的親戚南．旺羅吉（Non Wanrotj）也身受重傷。現場還發現一把口徑9毫米的警用手槍。

由於巴吞蘇布明顯死亡，警方立刻將他的親戚送往醫院，但最終仍無法挽回他的生命。

據當地媒體報導，當晚巴吞蘇布與南一直在家喝酒，巴吞蘇布疑似從警局偷偷帶回了警用槍枝，且誤以為槍枝已卸下子彈，才拿出來向親戚展示。當他開玩笑地將槍指向自己的頭部並扣動扳機時，擊發的子彈穿過他的右側太陽穴，從左顱穿出，並再次擊中了坐在巴吞蘇布身旁的南，導致2人最終雙雙喪命。

據了解，巴吞蘇布是一名警校學員，且同時也是清邁省猜巴幹（Chai Prakan）警察局的警察實習生。警方懷疑他使用的槍枝，可能就來自於他實習的警局部隊。

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