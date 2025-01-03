妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

▲廣西人夫因為妻子有產後憂鬱不願行房，居然先後3次透過網路購買迷魂藥助興，誤入了違法犯罪的深淵。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有不少媽媽得忍受辛苦的產後修復過程，過程中不只是生理上的疼痛，還有心裡上的害怕，會莫名的失落，每天不知為何就想哭，又因為各種的壓力使然，嚴重影響生活，連老公求歡都會覺得不太舒服，甚至不太想親熱，這可能就是產後憂鬱，未料在中國，居然有人夫因為妻子有產後憂鬱不願行房，居然先後3次透過網路購買迷魂藥助興，誤入了違法犯罪的深淵。

根據《九派新聞》報導，廣西壯族自治區南寧市橫州市法院近日審理了這樣一起非法購買精神藥品案，以走私毒品罪追究蘇某某刑事責任。回述事發經過，2023年10月至2024年1月，被告人蘇某某通過手機某APP一聊天群得知有國家管制的精神藥品出售，通過該聊天群添加境外人員為好友。之後蘇某某3次通過網路向該境外人員購買，並通過國際包裹寄遞入境。

本案中，被告人蘇某某稱其妻子患有產後憂鬱，不想與其「行夫妻之實」，為此從APP群中購買國家管制類精神藥品，想藉此助興，法院經審理認為，被告人蘇某某違反國家毒品管理制度，明知是國家管制的精神藥品仍3次從境外購買入境，情節嚴重，其行為已構成走私毒品罪。最終，判處蘇某某有期徒刑1年10個月，並處罰金人民幣1萬5千元。

在忙碌的環境下，性愛是簡單又能減壓的方式，根據研究顯示，做愛可以提升性荷爾蒙與渴望相關的化學成分，能夠提升慾望、增加對性愛的渴望，所以最好的方式就是規律地做愛。

男人是視覺動物，而女人是感覺動物，閨房情趣這件事也不是一方開心就好，不管是生理上或是心理上的原因，想要有開心的性生活得靠雙方的努力才行，中間的過程也得兩情相悅才行，特別是媽媽在產後又變得特別敏感，因此，老公可能得多花心思照顧老婆心靈上的感受。

▲廣西人夫因為妻子有產後憂鬱不願行房，居然先後3次透過網路購買迷魂藥助興，誤入了違法犯罪的深淵。（圖／翻攝自微博）

延伸閱讀

▸ 女星嫁深情高富帥爽當豪門少奶奶 多年後「完美老公」變貪汙犯

▸ 他在家「幫做報告」！女友跨年夜和前任泡溫泉：演得好辛苦 「這個」沒登出慘了

▸ 原始連結