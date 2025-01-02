不捨夭折幼鯨「揹屍游17天」！虎鯨媽又失去寶寶　心碎1幕重演

▲J35身邊出現小虎鯨，未料幾天之後，寶寶再度夭折。（圖／翻攝臉書Center for Whale Research，下同。）



記者吳美依／綜合報導

虎鯨媽媽「J35」2018年失去第一個孩子時，曾揹著夭折幼鯨的遺體，游了17天、橫跨1000多公里，才終於放下。沒想到，牠最近又失去剛出生不久的孩子，並且再度重複了6年前的心碎行為。

鯨魚研究中心（CWR）22日證實，2天前在美國皮吉特灣（Puget Sound）發現J35，而且身邊帶著一頭剛出生的雌虎鯨。他們認為，小虎鯨正是J35的女兒，編號定為J61。

不過，「根據J35和J61的行為」，團隊裡多位經驗豐富的虎鯨研究員，都「對幼崽的健康表達擔憂」。幾天後，鯨魚研究中心也證實，J61已經不幸夭折，「新生幼崽的早期生命總是非常危險，第一年的死亡率非常高。」

鯨魚研究中心紀錄顯示，J35迄今至少生過4胎，如今卻已失去2個孩子，而且都是女兒。根據最新消息，1月1日有人目擊，J35再度揹起J61、也就是牠孩子的遺體，跟2018年一樣。

New Year’s Eve 2024 was a day of extreme highs and lows. We have confirmation of another new calf in J pod, but sadly,... 由 Center for Whale Research 發佈於 2025年1月1日 星期三

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）西北地區生物家漢森（Brad Hanson）接受《西雅圖時報》採訪時形容，這是一種「深刻的悲傷」，「不只是因為知道J35的過去，也是因為知道失去一頭雌虎鯨，對於南部族群的復甦而言，意味著什麼。」

不過，整起事件也並非毫無希望。研究團隊還發現另一隻幼崽J62的出生，但目前尚不確定其性別，以及母親是誰。

對於這群虎鯨的研究始於1970年代，截至2023年12月，一共有75個成員。牠們在加拿大卑詩省（British Columbia）到美國華盛頓州之間的太平洋海域之間活動，卻面臨許多生存威脅，包括船隻噪音與干擾，使其變得更難以獵食，食物遭到汙染，甚至根本欠缺食物來源。