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大陸 大陸焦點 特派現場

「假裝上班有限公司」徵才！陸失業族只要花錢就能上班

大陸出現「假裝上班有限公司」，可以邊上班玩手機開心摸魚。（示意圖／Pixabay）

▲大陸出現「假裝上班有限公司」，可以邊上班玩手機開心摸魚。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

如果待業的時間比較長一點，可能會被其他人關心，若是不想讓家人知道該怎麼辦？有人選擇去星巴克或圖書館混一天，但最近大陸出現專為失業者量身打造的「假裝上班有限公司」，只要每天付約台幣135元，即可偽裝成上班族。相關消息在中國社群上引發熱議，還登上微博熱搜榜。

根據網易報導，大陸社群上近日流傳有針對失業人群的「假裝上班有限公司」徵才消息，據了解，辦公室的布置和「真實職場」氛圍一樣，不僅有辦公桌椅，還有電腦等辦公設備，員工每天只需支付29.9元人民幣，約台幣135元即可享有午餐，上班時間為上午10點至下午5點，無需打卡。目前，公司還有15個職缺。

報導引述該公司老闆說法，由於最近失業率高，於是他開了這家公司，據了解，由於中國面臨內需疲軟、外資撤離的狀況，導致經濟持續低迷，失業率飆高，因此業者表示，如果失業了，想瞞住家裡人，就可以報名來他這邊假裝上班。

這名失業公司的老闆還表示，「我會定期『巡視』，讓你有上班摸魚的快感。我會給你布置工作，你可以用任何理由拒絕我，並且把方案摔在我辦公桌上」，公司聲稱，員工可以在辦公室自由使用手機，目前還有15個職缺。

這項徵才條件引發網友熱議，「付費上班終於還是出現了」的話題更登上微博熱搜，甚至有網友直呼，「網咖都要被打趴了」、「這想法太有創意了」、「公司在哪？抽空去體驗」，也有網友表示，「就是到餐廳付費上班」、「那到月底怎麼辦？沒有薪水拿回家啊」。

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