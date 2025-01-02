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南投縣政府新年組織調整上路　社勞處改制社勞局、成立客家發展所

▲南投縣政府組織調整，於去年12月31日進行人事聯合布達。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府組織調整，於去年12月31日進行人事聯合布達。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為強化施政效能，於114年起進行組織調整：新設「社會及勞動局」一級機關、及「客家發展所」二級機關，原住民族行政局改設為「原住民族行政處」，工務處則新設「基礎工程科」、觀光處新增「觀光永續科」；縣長許淑華期許縣府員工持續創新，做好為民服務工作。

縣府於去年12月31日舉行聯合布達及就任典禮，由許淑華主持揭牌、佈達人事並監誓就職，新任首長及主管包括社會及勞動局局長林志忠、客家發展所所長蔡淑后，原住民族行政處處長由副處長林婷玉代理；縣議員陳淑惠、張婉慈、張秀枝、林憶如、全文才、宋懷琳，南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等人都到場觀禮並致意。

▲南投縣政府組織調整，於去年12月31日進行人事聯合布達。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，今年元月一日起縣府組織進行調整，尤其社勞處業務龐大，經討論後，由原本的7科調整成社勞局的10科；而全縣客家人口占八分之一，為加強客家業務及施政願景，縣府文化局「客家事務科」移撥成立二級機關「客家發展所」，並設文教推廣課、綜合產發課2個課，全方位拓展客家活動。

這次組織編制調整，還包括工務處增設「基礎工程科」，科長由農業處農務發展科長胡裕昇轉任；觀光處增設「觀光永續科」，科長由臺中市觀光旅遊局科長林建宏調任。

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