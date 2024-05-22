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預防酒癮酒駕悲劇...南投縣推治療費用補助　監理站赴看守所宣導

▲南投縣政府提供符合資格的酒癮者治療費用補助。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府提供符合資格的酒癮者治療費用補助。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

酒精成癮屬慢性病，需要患者自我管理，並得到家人朋友的支持才能戒除；南投縣政府提供酒癮治療費用補助方案，每人每年最高補助4萬元，縣内也有4家酒癮戒治醫院，幫助受困酒精成瘾者重建生活、返回健康人生。

縣府衛生局長陳南松表示，過量飲酒對人體會造成多方面傷害：除造成肝胃、心血管傷害和癌症等多重器官影響，精神方面也易有焦慮和憂鬱情緒，若孕婦有酒癮則會造成胎兒發展遲緩；酒精也可能導致酒後亂性、駕車肇事或暴力事件，進而影響家庭和社會。

陳南松指出，全縣有衛福部南投醫院、衛福部草屯療養院、台中榮總院埔里分院及埔里基督教醫院4家酒癮戒治醫院，可為個案提供治療服務，另針對符合補助對象資格者，包括自願接受酒癮治療者，執行法律規定之酒癮治療（如緩刑附帶條件、禁戒處分、緩起訴附命戒癮治療、受酒駕吊銷駕駛執照重新申請考照要求之酒癮治療等）且領有低收入戶、中低收入戶，或其他經地方政府單位開立之經濟困難相關證明（不含清寒證明）之經濟弱勢者，每人年補助上限4萬元，酒癮門診（405元／次）等多項處置項目之補助，每日限補助1次。

▲南投看守所與南投監理站攜手合作宣導安全駕駛。（圖／記者高堂堯翻攝、南投縣政府提供）

▲南投看守所與南投監理站攜手合作宣導安全駕駛。（圖／記者高堂堯翻攝）

民眾如有酒癮戒治服務需求，可查詢南投縣衛生局網站（https://ntshb.tw/hc08lfiMi）了解相關資源，或撥打酒癮戒治專線（049-2202662）、就近諮詢13個鄉鎮的衛生所酒癮戒治服務。

此外，南投監理站也於21日至南投看守所，由講師林柏邑針對95名酒駕收容人宣導零酒駕政策，舉血淋淋的實例勸誡，盼未來收容人重獲自由後可以遵守「開車不喝酒、喝酒不開車」，保障自己及用路人的安全。

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