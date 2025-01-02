高科大段考全簡體字、師名片印「中國台灣省」！教育部下重手

▲高雄科技大學水產養殖系考卷出現通篇簡體字，引發熱議。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

有學生拍下照片，指國立高雄科技大學水產養殖系的段考考卷竟全部使用簡體字，沒想到同校應英系學生也表示，系所考卷也有相同情況；此外，化工系的兼任教師還被揪出名片上的通訊竟印「中國台灣」，引發網友質疑「統戰勢力深入到校園」。對此，教育部也祭出重罰了。

教育部指出，大學課堂考試試卷應參考國家發展委員會所頒布的政府文書格式參考規範使用標準字體，不宜用簡體字出題；同時，直接使用他人教材，亦有侵犯著作權疑慮，教育部將發文要求學校查明考卷試題是否涉及抄襲、教師是否違反教師倫理守則，及是否影響學生成績評量公平性，並作適法處置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高科大兼任講師名片通訊地印「中國台灣省」。（圖／翻攝自網頁）

至於教師名片印有「中國台灣省」一事，教育部認為已有損我國國家尊嚴，將列計為行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額的參據。教育部將發文要求學校，該校教職員名片應完整呈現我國國名，不允許有損國家尊嚴。

回顧此次事件，有學生在社群threads發文分享高雄科技大學水產養殖系試卷上出現離譜疏失，整張考卷通通是簡體字，不料該篇貼文竟釣出同校應用英語系學生，指出英文翻譯課程內容真的是超想吐，仔細看考卷試題，有一半的考卷內容也是簡體字題目。

學生向老師反應後，老師竟回：「把他當成學另一種語言不就好了，是你太敏感。」學生表示，有嘗試通報教育部但似乎需要更多資料，而且會通報老師，後續就沒有再動作。此外，還有網友翻出現任化學工程與材料工程系的陳姓兼任講師，同時也是高科大校友總會化材系會長，他在網路上放上的名片，通訊地址竟寫是「中國台灣省」，也讓網友直搖頭。

對此，高科大校方回應，該考卷屬於「動物組織學」的期末考卷，由於國內沒有「動物組織學」繁體中文版教科書，故授課教師統整英文、中文等教材資料作為上課素材，但因疏忽，直接引用中國教科書內的練習試題作為考卷，該名教師是外聘教師，校方表示將再檢視外聘教師評量、授課方式。至於名片事件，校方認為是個人行為，尊重個人言論自由。