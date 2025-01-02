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高虹安案停審釋憲　綠委分析重點：曝藍白癱瘓憲法法庭的嚴重和荒謬

▲▼高虹安 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲高虹安。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院承審法官郭豫珍認為本案違背法律明確性原則，2日裁定停止審理，並聲請釋憲。民進黨立委王定宇指出，這個動作凸顯了兩個重大問題，首先是憲法法庭因為憲訴法恐癱瘓，讓高虹安在一審、二審間停滯無法推動，第二是高院刑事庭內部對高虹安案件的見解有別於以往。

王定宇指出，首先，憲法法庭本來就是人民遇到有關違憲判決或違憲疑慮的時候非常重要也是最後的救濟手段。而目前因為藍白聯手把憲法法庭的法官改為10名以上，現在大法官剩下8席，提名的大法官又被藍白聯手全數封殺掉，因此形成了憲法法庭癱瘓的狀態，讓人民失去救濟的管道。每一年聲請釋憲的案件中，99%是人民的一般案件，就算是高虹安的案件，其實也屬於一般民眾尋求憲法法庭的釋憲救濟的最後手段。沒想到藍白聯手癱瘓的憲法法庭影響了民眾的權益，這是第一個凸顯問題。

王定宇說，因為高虹安這個案子目前審判貪污有罪，處於停職狀態。高虹安有權利在二審中爭取清白、無罪。但現在，由於刑事庭的法官認為有違憲的法律，聲請釋憲，一旦不開庭，那麼原來的審理程序就無法繼續進行。這導致高的案件在一審二審的狀態中停滯不前，讓新竹市長的案件無法推進。因此，從這個案子可以凸顯出藍白聯手癱瘓憲法法庭的嚴重性和荒謬性。

第二，王定宇表示，過去已經有200多件地方議員因涉及貪污助理費案而被起訴的案例，而立法院組織法第32條第一項的規範其實很單純，就是關於公費聘請助理8到10名執行公務等事項。因此，坦白說，看不出哪裡有違反法律明確性的原則，也看不出哪裡有違憲之虞。但是，高院刑事庭的法官認為有，應該聲請釋憲，怎麼以前沒有？

王定宇說，所以，以上這兩個重大影響，一方面凸顯出憲法法庭被藍白聯手癱瘓的情況，導致每年人民提出救濟無從進行；另一方面，也凸顯高院刑事庭內部對高案件的見解有別於以往，也恐帶來衝擊和影響。

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