賴清德邀韓國瑜喝咖啡　黃暐瀚點3問題：從國家利益來看這叫團結

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德1日發表元旦談話，針對朝野僵局如何化解，賴清德表示，自己已經派立法院長韓國瑜擔任特使團長，前往美國參加川普總統就職典禮，而出發前，打算邀請朝野特使團喝咖啡聊一聊。對此，媒體人黃暐瀚今（2日）點出外界3問題解答，他表示，其實賴總統不一定要派立法院長，但現在藍綠對立嚴重，願意找韓國瑜出席，就是種「善意」。他強調，從政黨競爭而言，這杯咖啡也許「走味」；但從國家利益，這杯咖啡叫做「團結」，當然要喝。

黃暐瀚表示，賴總統要找韓院長喝咖啡，韓院長辦公室回應「謝謝總統的邀請，最重要的是要建立互信」，國民黨立委則說，真心想化解朝野對立，應該是拜會在野黨主席朱立倫，而不是找韓國瑜喝咖啡。

黃暐瀚表示，這咖啡未喝先走味，3個問題，必須釐清。第一、賴總統找韓院長當特使，是不是「善意」？是。因為總統不一定要派立法院長當祝賀團團長，從2005年的李遠哲、2017年的游錫堃、2021年的蕭美琴，上述三位都不是國會議長，現在藍綠對立如此嚴重，賴總統願意找國民黨籍的立法院長代表他出席，就是一種「善意」。

黃暐瀚指出，第二、賴總統找韓院長喝咖啡，能不能「朝野和解」？不能。根據立院組織法第三條規定，立法院長「不涉黨務」，韓院長也不跟國民黨團一起運作，所以從國會五法到新三法，朝野衝突都跟立法院長無關，真要喝「和解咖啡」，應該是民進黨總召柯建銘找國民黨總召傅崐萁，或是賴主席找國民黨主席朱立倫。

黃暐瀚再指，第三、賴清德總統為什麼不開國是會議？賴清德主席為什麼不拜會朱立倫主席？由於新國會朝小野大，去年三四月時，自己就曾公開主張賴總統可以「主動拜會在野黨主席」，「開國是會議」以及「到立院國情報告」，但賴總統個性堅持、固執，從不妥協，不願拜會朱主席，卻處處禮遇韓院長，確實形成藍營內部的矛盾。

黃暐瀚說，然而，從最近的多項民調顯示，賴清德總統上任至今，民調支持度都維持在五成以上，既是如此，又怎麼可能捨多求少？改變現在的堅持？

黃暐瀚再說，走味的咖啡，因為政局不穩而各有猜疑，但拉高到國家的層級來看，則是簡單的多「民進黨的總統，請國民黨的國會議長，代表出席國際場合，不管從藍綠白哪個角度來看，都是該被鼓勵的好事」。

黃暐瀚認為，所以，結論就是，對政黨競爭而言，這杯咖啡，也許「走味」；從國家利益來看，這杯咖啡，叫做「團結」，因此團結的咖啡，當然要喝。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）