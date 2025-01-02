國土計畫法延期上路　內政部遺憾：持續與各界溝通說明

▲內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

原預計今年4月30日上路的《國土計畫法》，立法院在去年12月31日三讀通過修正部分條文，將國土功能分區圖作業期程從4年再延長6年，至2031年。少了時間壓力後，朝野立委均認為，應多溝通、讓配套完備後再上路。對此，內政部次長董建宏今（2日）表示，內政部對於延期一事感到遺憾，但會持續進行相關審查、積極與各界溝通說明，讓各界更了解國土計畫法後，能讓此法盡快上路。

董建宏說，上禮拜國土計畫法通過延期，對內政部來講非常遺憾。國土計畫法從2015年立法以來，本來就只是追求國家的國土安全跟永續發展，但很多人都把問題鎖定在農地使用、原民土地使用甚至個案變更等錯誤資訊，導致外界對此議題不夠清楚，甚至造成民間大量土地申請變更案件。

根據統計，去年就發現這些個案申請土地變更超過1200件，其中申請前三名是桃園市250件、台中市127件以及彰化縣117件，這些申請案件都因為沒有經過充分討論，就倉促送件，造成國土資源錯置，很多不合理也不應該甚至危及到其他地方發展的土地申請案，就匆忙送上來。

針對農地部分，董建宏說明，農一跟農二的劃設，只是面積、丘塊完整度的差異，農一面積大、丘塊完整，農二則比較零散，「它們都可以依據計劃、需求變更，沒有誰不能變更的差別」。

董建宏指出，部長上任後率領同仁到地方溝通，也直接與民眾對話，希望能破除謠言。其中地政司也協助，網路上很多地政士散播不實謠言，請地方地政局處一一破解。

董建宏說，對很多人來說，資訊不夠完整造成錯誤觀念，截至去年年底，已經有20個縣市送上來到內政部，全國只剩下桃園市、南投縣還沒送。目前相關23項子法，有16項子法已公布，剩餘7項子法經過部務會議審查通過，但27日國土計畫法修法，配合母法修正要再做調整，也會依據依法公布。

董建宏強調，依法會持續進行相關審查，也會進行更多討論，並積極跟民間社會做直接的對話溝通，讓外界更了解國土計畫法內容與民眾權益的保障，讓各界了解國土計畫法後，能夠盡快上路。

