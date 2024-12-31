宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

▲宜蘭縣長林姿妙現身法院，到庭聽判。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪污罪經法院一審判刑，內政部依《地方制度法》規定，即日起停止林姿妙縣長職務。對此，國民黨立委吳宗憲直言，「林姿妙不該被停職」。他說，停職規定在地方制度法78條1項，先看刑度，財產來源不明罪比圖利罪輕非常多，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪，怎麼可以一審判決就停職？

吳宗憲指出，內政部居然以財產來源不明罪火速讓林姿妙停職，顯然是政治思考、政治操作，內政部作為地方政府的主管機關，怎麼可以偏頗地解釋法律。停職規定在地方制度法78條1項，先看刑度，財產來源不明罪比圖利罪輕非常多，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪，怎麼可以一審判決就停職？

吳宗憲接著針對兩罪關係指出，財產來源不明罪須以構成收賄或圖利罪為前提。既然圖利罪一審判決都不能當作停職事由，更何況是以圖利罪為前提的財產來源不明罪。從比例原則觀察，地制法同條項2款，需判5年以上之罪才能停職，財產來源不明罪是5年以下之罪，卻解釋成要停職，顯然輕重失衡。

最後，吳宗憲從立法沿革來看，他說明，地制法是88年制訂，貪污治罪條例的財產來源不明罪及行賄罪是100年才增訂的新罪，卻漏未一併修正地制法第78條，將較輕度之財產來源不明罪及行賄罪加以排除，顯有疏漏。此外，執政黨應該要讓人民更信任司法才對，但最近看來，司法的表現卻反其道而行。不管過去他對於林姿妙、鄭文燦、楊文科或柯文哲等人的案件，不管他是哪一黨，不管是誰，他在受訪時，都提醒大家無罪推定原則，因我堅守無罪推定，任何人在判決確定前，都應該認定是無罪的。

吳宗憲說，希望林姿妙和所屬公務員將來在訴訟時，都能盡力地提出有利事證，讓法官相信他們並無違法的意思，讓真相大白並獲得無罪判決。林姿妙在過去六年的施政有目共睹，即便在縣長競選連任時，遭受司法機關的調查，甚至多次違反偵查不公開，造成未審先判的輿論，仍能以高票連任，顯見，愛民如子的林姿妙，仍受到宜蘭縣民的信任與肯定。

最後，吳宗憲重申，無罪推定是我國刑事訴訟法的基本原則，大家不應對於涉訟中的被告落井下石，林姿妙請繼續堅持下去，他相信終有撥雲見日的一天。