　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

▲宜蘭縣長林姿妙現身法院，到庭聽判。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙現身法院，到庭聽判。（圖／記者陳以昇攝

記者崔至雲／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪污罪經法院一審判刑，內政部依《地方制度法》規定，即日起停止林姿妙縣長職務。對此，國民黨立委吳宗憲直言，「林姿妙不該被停職」。他說，停職規定在地方制度法78條1項，先看刑度，財產來源不明罪比圖利罪輕非常多，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪，怎麼可以一審判決就停職？

吳宗憲指出，內政部居然以財產來源不明罪火速讓林姿妙停職，顯然是政治思考、政治操作，內政部作為地方政府的主管機關，怎麼可以偏頗地解釋法律。停職規定在地方制度法78條1項，先看刑度，財產來源不明罪比圖利罪輕非常多，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪，怎麼可以一審判決就停職？

吳宗憲接著針對兩罪關係指出，財產來源不明罪須以構成收賄或圖利罪為前提。既然圖利罪一審判決都不能當作停職事由，更何況是以圖利罪為前提的財產來源不明罪。從比例原則觀察，地制法同條項2款，需判5年以上之罪才能停職，財產來源不明罪是5年以下之罪，卻解釋成要停職，顯然輕重失衡。

最後，吳宗憲從立法沿革來看，他說明，地制法是88年制訂，貪污治罪條例的財產來源不明罪及行賄罪是100年才增訂的新罪，卻漏未一併修正地制法第78條，將較輕度之財產來源不明罪及行賄罪加以排除，顯有疏漏。此外，執政黨應該要讓人民更信任司法才對，但最近看來，司法的表現卻反其道而行。不管過去他對於林姿妙、鄭文燦、楊文科或柯文哲等人的案件，不管他是哪一黨，不管是誰，他在受訪時，都提醒大家無罪推定原則，因我堅守無罪推定，任何人在判決確定前，都應該認定是無罪的。

吳宗憲說，希望林姿妙和所屬公務員將來在訴訟時，都能盡力地提出有利事證，讓法官相信他們並無違法的意思，讓真相大白並獲得無罪判決。林姿妙在過去六年的施政有目共睹，即便在縣長競選連任時，遭受司法機關的調查，甚至多次違反偵查不公開，造成未審先判的輿論，仍能以高票連任，顯見，愛民如子的林姿妙，仍受到宜蘭縣民的信任與肯定。

最後，吳宗憲重申，無罪推定是我國刑事訴訟法的基本原則，大家不應對於涉訟中的被告落井下石，林姿妙請繼續堅持下去，他相信終有撥雲見日的一天。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙露思喊「救救我」　聊天對話曝光惹心疼
蘿拉涉毒被帶回警局！強制執行時「蔡阿嘎也在場」　畫面曝光
逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場
蘿拉「家具、家電被查封」！住處曝光了
快訊／柯交保北檢二度抗告　高院：法官閱卷中，今晚不裁定
台中跨年玖壹壹打頭陣開唱　人潮「停不下來」...已突破5.5
柯文哲自爆收押時「4大特殊待遇」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷？

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推「代理黨主席」

兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

盤點元旦新制　卓榮泰：新一年帶給民眾更多照顧

在野黨可立法要錢、縮減權力　黨政人士批：透過立院霸凌其他憲政機關

民進黨青年部前主任涉「吃案霸凌」　卓榮泰遭挖出昔日站台狂稱讚

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷？

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推「代理黨主席」

兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

盤點元旦新制　卓榮泰：新一年帶給民眾更多照顧

在野黨可立法要錢、縮減權力　黨政人士批：透過立院霸凌其他憲政機關

民進黨青年部前主任涉「吃案霸凌」　卓榮泰遭挖出昔日站台狂稱讚

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

日本東京晴空塔附近民宅失火2死　火勢「連燒8屋」還傳爆炸聲

大S帶具俊曄台北跨年　小S PO私密照連大姊都入鏡了

雲林天主教若瑟醫院院長交接暨就任儀式　邁向新時代醫療服務

安全伙伴計畫執行成果觀摩會　職安署攜手台塑推動安全升級

快訊／金門「2貨車相撞」1車翻覆！1人受困　消防急拆車救援

喝酒前「先吃1類食物」護胃不易倒！解宿醉完整攻略一次看

婁峻碩婚後「透膚背心秀巨肌」首露面跨年　台下狂吼：新婚快樂

蘿拉涉毒被帶回警局！強制執行時「蔡阿嘎也在場」　畫面曝光

心之融宇宙能量中心募集20萬善款　協助南投偏鄉贈新年能量春聯

現實版《無聲》悲情上演！特教高中生2次性侵學弟　教育保護破功

政治熱門新聞

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

快訊／80歲長者免巴氏量表！　 立院《就服法》三讀通過

賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

被指證實「WEN」是柯文哲　蔡壁如氣炸嗆要告檢調

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

戰八炯「笨」　陳玉珍駁持有中國身分證

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

黃國昌又咆哮！協商衝找柯建銘　蔡易餘站中間也被狂吼

更多熱門

相關新聞

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

藍白日前聯手通過《財政收支劃分法》修法，內政部表示，114年內政部預算有約283億5411萬9千元受到影響。其中，影響最鉅者為400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費；生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等，與民眾生活息息相關的重要基礎建設，未來將由地方政府依比例支出。

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

分析／林姿妙陷接班危機？　地方反藍白合

分析／林姿妙陷接班危機？　地方反藍白合

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

即／宜蘭縣長林姿妙遭判刑12年半　新聞稿全文

即／宜蘭縣長林姿妙遭判刑12年半　新聞稿全文

關鍵字：

宜蘭林姿妙涉貪吳宗憲內政部

讀者迴響

熱門新聞

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲「反咬蔡阿嘎」

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

超準心測秒讀你的「內心狀態」

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面