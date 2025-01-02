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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台5里長持有中國國籍　內政部：已去函依法處理、恐面臨解職

▲▼內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

具有陸配身份的前南投縣議員史雪燕，日前遭內政部以違反《國籍法》為由，解除其議員公職身份，引發外界關注。對此，內政部長劉世芳今（2日）主持部務會議後記者會時說，經查目前在台灣有5位里長仍持有中華人民共和國的國籍，已分別去函主管機關區公所，希望按照國籍法或戶籍法的規定來辦理，恐面臨解職等。

內政部在去年12月函文南投縣議會，告知已在12月2日解除史雪燕議員公職。雖然史雪燕已屆滿卸任，但若解職，需追回議員期間使用的相關費用，為此史雪燕仍已依法遞狀提起行政訴願，後續若訴願遭駁，還可再打行政訴訟。

針對國民黨質疑剝奪陸配參政權，內政部長劉世芳說，牽涉到兩岸人民關係條例、國籍法、戶籍法，陪同史雪燕召開記者會的立委對於法律上的解釋，與內政部可能有點差異，史女士在110年就任議員時就簽字效忠中華民國憲法等，依據相關規定，宣誓就職後一年內要放棄中國國籍，已經在98年分別函給各縣市，因此沒有所謂事後告知。

對於是否還有類似史雪燕的案例？劉世芳補充，經查，現在在台灣，大概有5位里長仍持有中華人民共和國的國籍，已分別去函主管機關區公所，希望按照相關規定辦理。

劉世芳補充，陸配到台灣後享有福利外，若要參政必須要有完整中華民國國籍，體諒到第三地放棄國籍需要時間，因此才有當選後一年的規定，但很多人不遵守，因此民選公職的身份會被取消。

內政部表示，註銷在中國的戶口登記，並非喪失國籍，戶籍與國籍是不同的法律概念。中華人民共和國的人民身分既已轉換為中華民國國民，其擔任公職即應遵守國籍法相關規定，於任職、當選後依法辦理放棄中華民國以外之國籍。

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