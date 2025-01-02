台灣人領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

網紅近日爆料，有大批台灣人赴陸申辦對岸身分證，並向大陸的銀行詐貸獲利。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，根據兩岸條例，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，否則台灣的戶籍與身分證將被註銷，據統計，從民國102年至113年，已有679人被註銷。

梁文傑2日在例行記者會上提到，網紅拍攝的影片中，詐欺犯林金城說已有10萬、20萬人拿到大陸的身分證，這部分的真實性他們還正在研究，也請相關單位調查中。

梁文傑指出，據對岸的相關法令，台灣人要在大陸申請戶籍領身分證，要把台灣的身分證跟護照繳給大陸的單位，才能把大陸的身分證等領出來，「像林金城所講的，可以領大陸的身分證，又不用繳台灣的身份證，這種狀況是不是地方上有人員違法，甚至跟銀行勾結，進行類似詐貸的活動，還需進一步了解。」

梁文傑說，這樣的行為，被割韭菜的其實是大陸人民，因為這些錢都是大陸人民的稅金，「現在看起來是有一個集團在做這樣的事情，會針對這部分由相關單位去調查。」

另外，有記者詢問，若民眾發現身邊有人在做類似的事情，可否向陸委會提供。對此，梁文傑回應，很歡迎有類似經驗，或聽到身邊的朋友有去做類似事情的民眾，利用陸委會的信箱提供資訊。