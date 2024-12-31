八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

▲八炯揭露「10萬台灣人領中國身分證」，陸委會要嚴查。（圖／翻攝自「攝徒日記」，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源拍攝中國統戰紀錄片，28日在下集中揭露，目前約有10萬名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。對此，陸委會29日回應，政府將嚴格查處，少數有心人士勿以身試法。按照現行法規，台灣民眾若在大陸地區設籍，台灣戶籍恐遭註銷。

八炯28日發布中國統戰紀錄片下集，不僅介紹福建台灣青年創業基地，還揭露當地正以免首付取得房、車的條件，吸收台灣人到當地辦理「中國身分證」。

期間，號稱泉州台青創業園總負責人的林金城表示，廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，漳州則申請數較少，可能可以早上辦、下午拿證。

此外，還有一名不具名的中間人在電話中透露，目前約有10萬名台灣人持有「中國身分證」，並提醒，取得後不要在臉書等台灣社群上刊登，以免被台灣方面「消國籍」。

陸委會表示，政府有注意到28日自媒體片中呈現中共統戰及涉台系統誘拉國人的各種手法，例如在大陸申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等。

陸委會指出，這些伎倆都顯示，統戰核心不是「交朋友」，而是「給利益」，國人應有清楚認識，「政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。

根據《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，戶政機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣人民身分。