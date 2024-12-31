　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

▲▼八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」。（圖／翻攝自「攝徒日記」）

▲八炯揭露「10萬台灣人領中國身分證」，陸委會要嚴查。（圖／翻攝自「攝徒日記」，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源拍攝中國統戰紀錄片，28日在下集中揭露，目前約有10萬名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。對此，陸委會29日回應，政府將嚴格查處，少數有心人士勿以身試法。按照現行法規，台灣民眾若在大陸地區設籍，台灣戶籍恐遭註銷。

八炯28日發布中國統戰紀錄片下集，不僅介紹福建台灣青年創業基地，還揭露當地正以免首付取得房、車的條件，吸收台灣人到當地辦理「中國身分證」。

期間，號稱泉州台青創業園總負責人的林金城表示，廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，漳州則申請數較少，可能可以早上辦、下午拿證。

此外，還有一名不具名的中間人在電話中透露，目前約有10萬名台灣人持有「中國身分證」，並提醒，取得後不要在臉書等台灣社群上刊登，以免被台灣方面「消國籍」。

陸委會表示，政府有注意到28日自媒體片中呈現中共統戰及涉台系統誘拉國人的各種手法，例如在大陸申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等。

陸委會指出，這些伎倆都顯示，統戰核心不是「交朋友」，而是「給利益」，國人應有清楚認識，「政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。

根據《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，戶政機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣人民身分。

▲▼八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」。（圖／翻攝自「攝徒日記」）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝長廷被罵翻再發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

快訊／謝長廷被罵翻再發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

不只蔡壁如！黃瀞瑩、陳世軒選民眾黨中央委員　他曾被懲處「反攻中評委」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

交保金翻倍提高到7千萬！彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判斷

三讀法案未送政院！綠要罷免韓國瑜　藍黨團：請還給台灣平靜

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

快訊／謝長廷被罵翻再發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

不只蔡壁如！黃瀞瑩、陳世軒選民眾黨中央委員　他曾被懲處「反攻中評委」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

交保金翻倍提高到7千萬！彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判斷

三讀法案未送政院！綠要罷免韓國瑜　藍黨團：請還給台灣平靜

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

21歲男大生騎車碰撞違停大貨車　慘摔「爆頭」滿地鮮血身亡

女大生激烈％％卵巢出血！騙「運動傷害」醫搖頭　4招預防疾病風險

第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

不想老一歲！「5種延緩老化食物」有吃有保庇

讓社會充滿更多正能量　林綋詰力推跨團體合作揪團做公益

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

逆轉勝！台中學校午餐「肉品原料國產」市府告贏中央　原因曝光

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

綠要罷免韓國瑜　藍黨團：還台灣一個平靜

不只蔡壁如！2議員選民眾黨中央委員

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

柯建銘要罷免韓國瑜　傅：能休戰一下嗎

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

快訊／換深藍西裝外套　柯赴新竹探視父

柯文哲喊辭黨主席　民眾黨發聲明

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

八炯無預警申請入黨　國民黨酸爆：慢走不送

賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判斷

「民進黨最聰明的人」突發聲！　他斷言：柯文哲縱橫政壇時代還沒結束

更多熱門

相關新聞

八炯無預警申請入黨　國民黨酸爆：慢走不送

八炯無預警申請入黨　國民黨酸爆：慢走不送

網紅八炯日前與歌手陳柏源合作揭露中共統戰手法，後續也上傳2支紀錄片獲得不少關注，八炯今（30日）更無預警進入位於北市八德路上國民黨中央黨部，指出自己要繳交黨費並加入成為黨員。國民黨發言人楊智伃對此回應，現在國民黨不能收取來入不明的舔共網紅經費作為黨費，但若是追求文化部補助也可以考慮出門左轉，慢走不送。

邱垂正：禁止對岸「涉台一把手」來台

邱垂正：禁止對岸「涉台一把手」來台

海基會再籲對岸釋放台灣一貫道長者

海基會再籲對岸釋放台灣一貫道長者

小紅書教偽造證件來台　陸委會：有人不單純

小紅書教偽造證件來台　陸委會：有人不單純

一貫道被捕　陸委會：嚴審兩岸宗教交流

一貫道被捕　陸委會：嚴審兩岸宗教交流

關鍵字：

八炯統戰閩南狼陸委會

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

《央視》跨年晚會陣容公開　4台灣藝人在列

快訊／台中北屯男子墜樓亡

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

無印良品「小料理匙」塑化劑超標

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面