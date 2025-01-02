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韓媒：尹錫悅彈劾　憲法法院高機率4／18前宣判

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

文／中央社

韓國總統尹錫悅因去年12月初宣布戒嚴風波遭國會彈劾而停職。韓國「朝鮮日報」分析，因又有大法官屆退，憲法法院很可能會趕在4月18日前宣判尹錫悅彈劾案。

尹錫悅上月3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，雖僅維持約6小時即被國會推翻，仍引起軒然大波，使韓國陷入數十年來最嚴重政治危機。尹錫悅上月14日遭國會通過彈劾送交憲法法院，憲法法院需180天內裁定。若彈劾成功，需依法在60天內重新舉辦總統大選。

朝鮮日報指出，隨代理總統崔相穆任命趙漢暢和鄭桂先擔任大法官，憲法法院大法官人數達到8人，滿足最少需7人的開審法定人數。由於憲法法院表示會把尹錫悅彈劾審判排在最優先順位，外界預期憲法法院很可能趕在文炯培和李美善兩名大法官今年4月18日卸任前，裁定彈劾案。

韓國憲法法院依法由9名大法官組成，但2017年3月宣判時任總統朴槿惠彈劾案成立，當時也是只有8名大法官審理。

兩名新任大法官趙漢暢、鄭桂先將於今天出席就任儀式，隨即加入其他6名大法官的承審行列。憲法法院3日進行第二次準備庭，最快本月中進入實質審理與辯論。

不過朝鮮日報引述韓國法界認為，鑒於2004年時任總統盧武鉉彈劾是在憲法法院受理63天後宣判，2017年朴槿惠是在91天後宣判，也有人預測尹錫悅彈劾結果可能在2到3月間出爐。

報導另認為審判時程長短，變數在於尹錫悅的辯論策略。有別於盧武鉉和朴槿惠，尹錫悅考慮屆時親赴憲法法院出席公開辯論，如果辯方聲請傳訊幾十名證人，並不斷就程序等提出質疑，審判時間就可能拉長甚至推遲。（編輯：陳亦偉）

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